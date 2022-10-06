Розгуляється бабине літо: Україну рекордно розігріє, синоптик назвав терміни

У першій декаді жовтня в більшості областей України почнеться плавний наступ бабиного літа, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

Він уточнив, що вже з середини поточного тижня поступово, починаючи з західних і південно-західних регіонів країни, температура повітря почне підвищуватися. Прогнозом він поділився з виданням Тelegraf.

Разом з тим синоптик уточнив, що вночі і вранці буде прохолодно і туманно в більшості областей України.

За його прогнозом наприкінці першої декади жовтня в Україні очікується інтенсивне надходження теплого повітря із Західної Європи.

"Денні температури підвищаться до +18...+23°С, на півдні та Закарпатті термометри покажуть цілком літні значення в межах +23...+26°С. Середньодобова температура також буде плавно підвищуватися і вже через тиждень виявиться на 3-6°С вище середніх багаторічних показників", - додав Кібальчич.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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