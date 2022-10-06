В Україну йде аномальна спека: синоптики розповіли про рекордну спеку

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у найближчі дні буде дуже спекотною. Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, максимальна температура повітря завтра становитиме + 15...+20 градусів.

Вночі та вранці буде холодно, попереджає вона, тільки +5...+10 градусів, але на те вона осінь, щоб рукава подовжувалися, куртки товстішали, а підошви набирали висоту.

У Києві в п'ятницю очікується відмінна "елегантна" сонячна погода з температурою повітря +16 +18 градусів.

І такий "рахат-лукум" триватиме, поки в неділю пройдуть невеликі дощі.

"Бабине літо ледь не піддасться шкідливій мокрій спокусі, але втримається!",- додала оптимізму Наталка Діденко.

Погода на вихідні 8-9 жовтня

Як повідомив синоптик Ігор Кибальчич, вітер буде змінним, до 8 м/с. Температура повітря вночі до 12 градусів тепла, а вдень плюс 22.

Він прогнозує, що ближче до вихідних антициклональний характер погоди призведе до суттєвих підвищенням градусів.

Так, у вихідні, 8 і 9 жовтня, опадів не очікується. Температура повітря вночі до плюс 12 градусів, а вдень максимальні показники складуть 23 градуси.

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Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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