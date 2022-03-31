Квітень принесе в Україну різке похолодання

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у квітні буде багатою на метеорологічні явища. У перших числах очікуються дощі, мокрий сніг, а також коливання температур від нуля до +20.

Як передає синоптик Наталка Діденко, 1 квітня температурна картинка в Україні буде нерівномірною. У центральних і східних областях, а також у південній частині країни стовпчики термометрів підстрибнуть до +15... +20 градусів.

Водночас у західних регіонах вже похолодає до + 6... +12 градусів, хоча, наприклад, на Буковині ще втримаються +15 ... +17 градусів. Холоднішати почне і на півночі України, але основного похолодання варто очікувати 2-3 квітня.

Дощі, місцями сильні, пройдуть у західних областях, у північній частині, доберуться до Вінницької та Черкаської областей. На решті території України очікується суха погода.

У Києві в перший день квітня пройде дощ, а температура повітря складе близько +11... +13 градусів.

"А ось 2-3 квітня стовпчики термометрів присядуть відпочити від несподіваного тепла і весна покаже незалежний свій характер – похолодає до 0... +4 градусів, дощ буде переходити в мокрий сніг", – обіцяє синоптик.

За її словами, 2 квітня на сході, півдні і в більшості центральних областей нашої країни ще втримається тепла погода, проте 3-4 квітня свіжа повітряна маса дійде і туди.

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