Пориви 30 м/с і сильні опади: в Україні раптово сильно псується погода

Погода в Україні 6 лютого буде місцями сніжною та дощовою. У цей день синоптики прогнозують сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики попереджають про те, що в Івано-Франківській та Закарпатській областях можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких навантаженнях. Там оголосили 3 рівень небезпечності.
Синоптики попереджають про те, що в Україні будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с; на території західних та південних областей - до 25-30 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.
Погода 6 лютого
В Україні 6 лютого буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с, також будуть сильні пориви вітру.
"Температура в більшості західних, південних, Вінницькій в областях та в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, на Одещині до 17° тепла; на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на сході та північному сході країни 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +14
За даними meteoprog, 6 лютого буде потепління. Найнижча температура повітря буде на території Сумської та Харківської областей. Там температура повітря підвищиться до -2...+1 градуса. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+14 градусів.
Погода 6 лютого у Києві
У Києві 6 лютого буде хмарно. Синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с, будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Негода може призвести до порушення руху транспорту. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.
"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.
Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.
Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.
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