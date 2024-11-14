У Харкові засніжило: синоптики сказали, які області накриє мокрий сніг

На півдні України буде невеликий дощ, а на решті території держави очікується мокрий сніг.

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У Харкові засніжило/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, Telegram

Харків засипало снігом у ніч на четвер, 14 листопада. Місцеві жителі діляться у соцмережах великою кількістю фотографій і відео, а комунальники уже почали працювати над ліквідацією наслідків снігопаду.

Як зазначається у місцевому виданні "Інфосіті", комунальники вранці почали прибирати сніг.

"Працівники КП "Харківблагоустрій" активно розчищають від снігу внутрішньоквартальні дороги, тротуари та прибудинкові території. Працює понад 1,6 тис. працівників і спецтехніка. Працівники СКП "Харківзеленбуд" працюють вздовж "червоних" ліній, у скверах та парках. Щоб прискорити прибирання, підприємство також залучило спецтехніку", – зазначають у виданні.

відео дня

Напередодні синоптики попереджали про можливе погіршення погоди і перший сніг. Водіям радили бути обережними на дорогах через налипання мокрого снігу.

Сніг у Харкові/ скрін

Дивіться відео снігопаду у Харкові:

Погода в Україні 14 листопада

В "Укргідрометцентрі" зазначали, що 14 листопада у південній частині України буде невеликий дощ, а вночі та вранці туман. Температура повітря на півдні триматиметься на рівні вночі 0…+5 градусів, вдень +4…+9 градусів, в Криму до +12 градусів.

"На решті території невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу, лише на Прикарпатті та Закарпатті вдень без опадів; температура вночі від +3 градусів до -2 градусів, вдень 0…+5 градусів", – йшлося у повідомленні "Укргідрометцентру".

Також синоптики попереджали, що в Карпатах вночі буде невеликий сніг, вдень без опадів; температура вночі -1...-6 градусів, вдень близько 0 градусів.

В західних областях на дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 3-8 м/с.

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, в яких регіонах випав перший сніг і настала справжня зимова казка. У кількох регіонах країни вже помітні перші ознаки зими — випав перший сніг.

Також раніше повідомлялося, що влупить -6 і буде сильний сніг – синоптики приголомшили прогнозом погоди. У багатьох областях України будуть снігопади. Такі опади очікуються навіть у столиці.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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