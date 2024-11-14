Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

В Україні вдарить потепління: синоптикиня назвала точну дату

Альона Вороніна
14 листопада 2024, 12:17
1453
Температура повітря скоро підійметься навіть до +12 градусів.
Погода, осень
В Україні вдарить потепління/ колаж: Главред, фото: unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україні очікується потепління
  • Де в Україні завтра буде мокрий сніг

Погода в Україні через кілька днів стане теплішою. Потепління очікується у вихідні – в суботу температура повітря може піднятися до +4…+7 градусів, а в неділю до +6…+12 градусів.

Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталія Діденко. Також вона зазначила, що опадів у вихідні не очікується.

відео дня

"Вихідними очікується потепління. Якщо завтра, 15 листопада, в Україні буде не вище навіть вдень +1…+4 градусів, то вже в суботу очікується +4…+7, а в неділю +6…+12 градусів. Та ще й без опадів, а в неділю можливо навіть можна буде побачити сонечко", – зазначила синоптикиня.

Проте вона попередила, що перед потеплінням ще буде один холодний день. У п’ятницю, 15 листопада, повсюди в Україні очікується хмарна погода. На заході, півночі та в центрі буде мокрий сніг, а на півдні та сході – без істотних опадів.

Вітер у п’ятницю буде північно-західний, помірний, а на заході України можливий навіть сильний вітер. Температура повітря вночі буде триматися на рівні близько нуля, вдень +1…+4 градуси.

У Києві 15 листопада очікується мокрий сніг. Вночі буде близько нуля, вдень +2 градуси.

Погода в Европе 15 ноября
Погода в Європі 15 листопада/ Facebook Діденко
Погода в Украине 15 ноября
Погода в Україні 15 листопада/ windy.com
Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталія Діденко/ Інфографика: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, в яких регіонах випав перший сніг і настала справжня зимова казка. У кількох регіонах країни вже помітні перші ознаки зими — випав перший сніг.

Також раніше повідомлялося, що влупить -6 і буде сильний сніг – синоптики приголомшили прогнозом погоди. У багатьох областях України будуть снігопади. Такі опади очікуються навіть у столиці.

Читайте також:

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп змушуватиме Україну до переговорів, а Путін тільки цього й чекає – Жданов

Трамп змушуватиме Україну до переговорів, а Путін тільки цього й чекає – Жданов

13:33Україна
Атаки РФ на Куп’янському напрямку: відомо, куди ворог кидає основні сили

Атаки РФ на Куп’янському напрямку: відомо, куди ворог кидає основні сили

12:35Україна
В Україні вдарить потепління: синоптикиня назвала точну дату

В Україні вдарить потепління: синоптикиня назвала точну дату

12:17Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Не варті й 10 тисяч: путініст Сосєдов красиво опустив усю російську естраду

Не варті й 10 тисяч: путініст Сосєдов красиво опустив усю російську естраду

Чим відрізняються 2 зображення хлопчика: тільки найрозумніший знайде усі відмінності

Чим відрізняються 2 зображення хлопчика: тільки найрозумніший знайде усі відмінності

"За потребою": худезна Варум зробила чесне зізнання про шлюб з Агутіним

"За потребою": худезна Варум зробила чесне зізнання про шлюб з Агутіним

Карта Deep State онлайн за 14 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Це зрада": молодий бойфренд Нікітюк влаштував ведучій сцену ревнощів

"Це зрада": молодий бойфренд Нікітюк влаштував ведучій сцену ревнощів

Останні новини

13:33

Трамп змушуватиме Україну до переговорів, а Путін тільки цього й чекає – Жданов

13:27

Творці турецького серіалу вибачилися за епізод з українками: туркені розлюченіВідео

13:26

Загроза масованого удару: українців попередили про цинічний задум Путіна

13:14

Онук Алли Пугачової вийшов на зв'язок і зробив важливу заяву - деталі

13:07

Кому пощастить у 2025 році: 4 знаки зодіаку зірвуть куш у рік Змії

Заморозка війни після перемоги Трампа найімовірніша, за кілька років РФ знову піде в бій – ЖдановЗаморозка війни після перемоги Трампа найімовірніша, за кілька років РФ знову піде в бій – Жданов
12:42

"60% днів будуть теплими": якою буде погода в Україні взимку

12:35

Атаки РФ на Куп’янському напрямку: відомо, куди ворог кидає основні сили

12:34

Польща переходить до дій: Дуда налаштований переконати Трампа допомогти Україні

12:17

В Україні вдарить потепління: синоптикиня назвала точну дату

Реклама
12:15

Без кондиціонера: як зробити, щоб не потіли вікна в машині

11:58

"Нарешті змогла": Горова зізналася, як розірвала діловий зв'язок із Потапом

11:52

Прорив окупантів у Куп'янськ: ЗСУ "гаряче" зустріли ворога - яка ситуація зараз

11:49

Гороскоп Таро на грудень 2024: Овнам - гроші, Тельцям - заздрісники, Близнюкам - подарунокВідео

11:45

Варіант завершення війни: Трамп хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів

11:22

"Путін радісно потирає руки": Жданов описав новий план диктатора щодо України

11:02

Мобілізація триває: кому з жінок загрожуватимуть штрафи, якщо не оновлять дані

10:55

Китайський гороскоп на завтра 15 листопада: Щурам - образи, Кроликам - неприємності

10:50

"Рецепт масових втрат": в Forbes назвали головну проблему росіян на Курщині

10:41

Дозвіл бити вглиб РФ: у МЗС заявили про "стриманий оптимізм"

10:12

Передача МіГів Україні: Дуда провів переговори - поставив питання "ребром" у НАТО

Реклама
10:07

Гороскоп на 2025 рік для всіх знаків зодіаку: Ракам - проблеми, Левам - зміни

10:06

У Харкові засніжило: синоптики сказали, які області накриє мокрий снігВідео

10:00

Бізнесмен пояснив, чому Антимонопольний комітет має бути арбітром закупівель для ЗСУ

09:27

Нацрозвідку США може очолити Тулсі Габбард: її звинувачували у зв'язках із Путіним

09:26

Гороскоп на завтра 15 листопада: Тельцям - цікавий день, Близнюкам - складнощі

09:22

Наступний удар РФ по Запоріжжю і аж до Херсону: Жданов озвучив хмурий прогноз

09:12

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 листопада (оновлюється)

09:06

Путіністка Наташа Корольова опинилася в суді - причина

09:00

Альтернатива чоловікам? Чому до загальної мобілізації жінок ще далеко

08:35

Онкогінекологиня з 18-річним досвідом: що відомо про співзасновницю медичного дому Santér, яка відкрилася у Києві актуально

08:16

Європа розвалюється, Путіну це вдалосяПогляд

08:12

Корейці не врятували ситуацію: бійці ЗСУ рознесли в попіл штурми РФ на Курщині

08:10

Погрожують дітям: Марина Боржемська поскаржилася на цькування після смерті Узєлкова

08:10

Куди потрібно перемістити ручку: лише люди з високим IQ дадуть відповідь у загадціВідео

08:10

Карта Deep State онлайн за 14 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:00

Окупанти увійшли в Куп'янськ: у DeepState розкрили деталі

07:01

Мирні переговори з РФ: Україна змінила пріоритети - NYT

06:00

Тандем Ілона Маска і Трампа: чи є загроза для УкраїниПогляд

05:30

Перемир'я в Україні: які війська можуть стати на лінії розмежування - думка

05:00

"Швидко ростуть": Максим Галкін захопив фотографією своїх дітей

Реклама
04:42

Пріоритетом на переговорах будуть не території: NYT- про припинення війни

04:35

Не всі сумують за господарями: чим займаються коти, коли залишаються на самоті

04:00

Ванга би позаздрила: які знаки зодіаку можуть бачити майбутнє у снах

03:32

"Варто готуватись до гіршого": чим обернеться для України президенство Трампа

03:00

Що не варто вмикати в автомобілі під час туману: важливе правило для водіїв

02:43

Які кольори не варто вдягати на Новий рік 2025: можуть розлютити Зелену Змію

02:22

Головоломку розв'яжуть лише найзоркіші: потрібно знайти жовте авто за 7 секунд

02:05

"Кільце" звужується: РФ захопила ще один населений пункт біля Курахового - DeepState

01:30

Виростила конкурентку: Клаудія Шиффер показала яскраву доньку-свою копію

01:21

"З них вийдуть лише будівельні бригади": у ТЦК здивували завою про розформування

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти