В Україні вдарить потепління: синоптикиня назвала точну дату

Температура повітря скоро підійметься навіть до +12 градусів.

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В Україні вдарить потепління/ колаж: Главред, фото: unsplash.com

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Коли в Україні очікується потепління

Де в Україні завтра буде мокрий сніг

Погода в Україні через кілька днів стане теплішою. Потепління очікується у вихідні – в суботу температура повітря може піднятися до +4…+7 градусів, а в неділю до +6…+12 градусів.

Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталія Діденко. Також вона зазначила, що опадів у вихідні не очікується.

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"Вихідними очікується потепління. Якщо завтра, 15 листопада, в Україні буде не вище навіть вдень +1…+4 градусів, то вже в суботу очікується +4…+7, а в неділю +6…+12 градусів. Та ще й без опадів, а в неділю можливо навіть можна буде побачити сонечко", – зазначила синоптикиня.

Проте вона попередила, що перед потеплінням ще буде один холодний день. У п’ятницю, 15 листопада, повсюди в Україні очікується хмарна погода. На заході, півночі та в центрі буде мокрий сніг, а на півдні та сході – без істотних опадів.

Вітер у п’ятницю буде північно-західний, помірний, а на заході України можливий навіть сильний вітер. Температура повітря вночі буде триматися на рівні близько нуля, вдень +1…+4 градуси.

У Києві 15 листопада очікується мокрий сніг. Вночі буде близько нуля, вдень +2 градуси.

Погода в Європі 15 листопада/ Facebook Діденко

Погода в Україні 15 листопада/ windy.com

Хто така Наталія Діденко/ Інфографика: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, в яких регіонах випав перший сніг і настала справжня зимова казка. У кількох регіонах країни вже помітні перші ознаки зими — випав перший сніг.

Також раніше повідомлялося, що влупить -6 і буде сильний сніг – синоптики приголомшили прогнозом погоди. У багатьох областях України будуть снігопади. Такі опади очікуються навіть у столиці.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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