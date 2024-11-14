В Україні вдарить потепління: синоптикиня назвала точну дату

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні очікується потепління
- Де в Україні завтра буде мокрий сніг
Погода в Україні через кілька днів стане теплішою. Потепління очікується у вихідні – в суботу температура повітря може піднятися до +4…+7 градусів, а в неділю до +6…+12 градусів.
Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталія Діденко. Також вона зазначила, що опадів у вихідні не очікується.
"Вихідними очікується потепління. Якщо завтра, 15 листопада, в Україні буде не вище навіть вдень +1…+4 градусів, то вже в суботу очікується +4…+7, а в неділю +6…+12 градусів. Та ще й без опадів, а в неділю можливо навіть можна буде побачити сонечко", – зазначила синоптикиня.
Проте вона попередила, що перед потеплінням ще буде один холодний день. У п’ятницю, 15 листопада, повсюди в Україні очікується хмарна погода. На заході, півночі та в центрі буде мокрий сніг, а на півдні та сході – без істотних опадів.
Вітер у п’ятницю буде північно-західний, помірний, а на заході України можливий навіть сильний вітер. Температура повітря вночі буде триматися на рівні близько нуля, вдень +1…+4 градуси.
У Києві 15 листопада очікується мокрий сніг. Вночі буде близько нуля, вдень +2 градуси.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, в яких регіонах випав перший сніг і настала справжня зимова казка. У кількох регіонах країни вже помітні перші ознаки зими — випав перший сніг.
Також раніше повідомлялося, що влупить -6 і буде сильний сніг – синоптики приголомшили прогнозом погоди. У багатьох областях України будуть снігопади. Такі опади очікуються навіть у столиці.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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