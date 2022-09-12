Зірка Сватів Анна Кошмал вперше показала рідного брата-велетня

Анна Кошмал показала рідного брата Сергія / instagram.com/smorkovkina

Українська акторка, зірка серіалів Папік і Свати, Анна Кошмал хоч і відверта зі своїми підписниками в соціальних мережах, подробиці особистого життя розкриває рідко. Частим "гостем" її сторіс і постів в Instagram стає лише її 4-річний син Михайло.

Новим "шматочком пазла", який фанати артистки додали до загальної картини її сім'ї, став її старший брат. Кошмал зустрілася з ним в кафе з нагоди сімейного свята.

Фото родича акторка показала в Instagram- сторіс. На ньому Анна позує, обійнявшись з братом Сергієм з широкими посмішками на обличчях. Він старший сестри на 6 років, працює в сфері айті.

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"Це мій рідний братик Сергій. Схожі?" - підписала знімок Кошмал.

Анна Кошмал показала рідного брата Сергія / instagram.com/smorkovkina

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