Зірка Сватів Анна Кошмал показала таємничого чоловіка і розповіла, де познайомилася з ним

Анна Кошмал показала чоловіка і розповіла, де з ним познайомилася / instagram.com/smorkovkina

Українська акторкаа, зірка серіалів Папік і Свати, Анна Кошмал активно спілкується в соціальних мережах з шанувальниками, проте однієї теми ретельно уникає. Йдеться про її особисте життя, а точніше про те, що стосується її чоловіка.

Про нього відомо вкрай мало: артистка одружена з зими 2017 року, а з червня 2018-го пара разом виховує сина Михайла.

Нещодавно на своїй сторінці в Instagram Кошмал злегка відкрила завісу таємниці. Так вона поділилася двома знімками з чоловіком - на одному пара обіймається в променях західного сонця, на іншому - робить селфі з "діснеївськими" масками на обличчях.

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Актриса розповіла, що разом з чоловіком вже 5 років, познайомилися вони на знімальному майданчику. За 2017-ий рік (рік їх ймовірного знайомства) Кошмал була задіяна відразу в 7 проєктах, тому залишається тільки здогадуватися, на якому зі знімальних майданчиків відбулося знайомство.

Також обранець актриси може бути значно старше 27-річної Кошмал, на що вона натякнула жартом про "молоду людину".

Анна Кошмал показала чоловіка і розповіла, де з ним познайомилася / instagram.com/smorkovkina

Раніше 64-річна американська акторка і модель Шерон Стоун показала, як розважається на вечірці біля басейну у максимально відкритому купальнику з глибоким вирізом.

Також українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук показала розминку в коротких шортиках, які під час руху оголювали сідниці спортсменки.

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