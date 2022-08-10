Зірка Сватів відреагувала на проросійську позицію Федора Добронравова

Анна Кошмал відреагувала на проросійську позицію Федора Добронравова / instagram.com/smorkovkina

Українська акторка, зірка серіалів Папік і Свати, Анна Кошмал розповіла, що думає про російського актора Федора Добронравова, якого раніше називала своїм кінодідусем.

Колоритних персонажів - сімейну пару Івана і Валюхи Будько, в популярному українському сімейному серіалі зіграли російські актори Федір Добронравов і Тетяна Кравченко. Вони підтримали військову політику Кремля, і геноцид українців.

Анна Кошмал, їх кіноонука, незважаючи на теплі стосунки з Добронравовим і Кравченко в минулому, викреслила їх зі свого життя. Проте шанувальники все ще запитують її про те, як вона ставиться до колег-зрадників.

Нещодавно, на своїй сторінці в Instagram Кошмал дала остаточну відповідь на питання, як вона відреагувала на позицію Добронравова.

Актриса опублікувала знімок жовто-блакитних квітів, які прикріплені медичним пластиром до сорочки. "Ніяк. Наразі є важливіші речі", - каже Кошмал.

Анна Кошмал відреагувала на проросійську позицію Федора Добронравова / instagram.com/smorkovkina

Раніше акторка Анна Кошмал внесла в особистий чорний список колег по серіалу Свати за їх схвалення військової агресії Кремля і заохочення війни в Україні. Зокрема до списку потрапив Федір Добронравов.

Новина про це чимало обурила Тетяну Кравченко, Валюху з серіалу Свати. Підтримуюча війну артистка накинулася на Кошмал з образами.

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