Зірка "Скаженого весілля" розповіла, чому покинула РФ після вторгнення в Україну

Катерина Кузнєцова, популярна актриса родом з Києва, яка побудувала успішну кар'єру в країні-агресорі РФ, відразу після початку вторгнення путінських військ в Україну, покинула Росію і засудила кремлівську агресію. Деякі колеги дівчини-зокрема, Назар Задніпровський (її партнер по комедії "Скажене весілля") припустив, що на рішення Катерини вплинув її батько – легендарний колишній захисник київського "Динамо" 1980-х років Олег Кузнєцов. Але Кузнєцова в інтерв'ю Аліні Доротюк.
"Ні, це неправда. Звичайно, ні. У мене з батьком такі стосунки... Ми не дуже розмовляємо, у нас все в очах. Він може запитати іноді: "як твої справи?" І це означає: о, з'явився момент, коли можна поговорити. Тому такого не було. Це було суто моє рішення. У той момент мене квапило більше не те, що почалася війна, а те, що я хотіла якомога швидше приїхати до батьків. Тому у мене не стояло питання: поїхати туди або туди... Ні, все було остаточно, я вже дивилася всі ці квитки", ‒ сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що молодша дочка Ольги Сумської Анна Борисюк поділилася своїми переживаннями про Паперну, з якою до війни та її втечі до Москви була дуже близька.
Також мовчання порушив Російський зять Ольги Сумської, актор Володимир Яглич. Як і Паперна, він дуже довго ховав голову в пісок, і намагався дотримуватися позиції про "артистів поза політикою".
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