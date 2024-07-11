Зірка серіалу "Чому жінки вбивають" вагітна первістком

Александра Даддаріо вміло приховувала свій стан від папараці.

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Александра Даддаріо новини - Александра Даддаріо вперше вагітна / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американська акторка Александра Даддаріо вельми оригінальним способом оголосила, що чекає на дитину. Швидку появу первістка артистка приховувала, поки у неї не з'явився вже значний животик.

У своєму блозі в Instagram Даддаріо опублікувала знімок із вагітної фотосесії. "Дуже щаслива, що моя дитина ходитиме в дитячий садок із дітьми Марго Роббі та Гейлі Бібер", - написала вона.

Таким чином акторка натякнула, що вона, як і вище названі голлівудські знаменитості, стане мамою приблизно в один і той самий час. Подробиць своєї вагітності Александра поки розкривати не стала.

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Александра Даддаріо перебуває у стосунках із продюсером Ендрю Формом з 2020 року. У червні 2022 року пара уклала офіційний шлюб.

Хто така Александра Даддаріо? Александра Даддаріо - американська акторка. Здобула популярність після ролі Аннабет Чейз в екранізації романів про Персі Джексона. Серед інших її робіт - "Техаська різанина бензопилою", "Розлом Сан-Андреас", "Рятувальники Малібу", "Чому жінки вбивають". У 2021 році вона знялася в першому сезоні серіалу HBO "Білий лотос", за який здобула широке визнання критиків і номінацію на премію "Еммі", повідомляє Вікіпедія.

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Раніше стало відомо, що у зірки "Гаррі Поттера" Емми Вотсон новий роман. 34-річну акторку папараці зняли під час ніжних поцілунків із загадковим брюнетом в Оксфорді.

Також у ЗМІ з'явилися чутки про те, що "Зоряний Лорд" Кріс Пратт і старша донька Арнольда Шварценеггера стануть батьками. Для Кріса і Кетрін це буде третя спільна дитина.

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