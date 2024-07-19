"Вона людина молода": Ахтем Сеітаблаєв розкрив причину розриву зі своєю нареченою

Ахтем Сеітаблаєв підтвердив розрив стосунків зі своєю дівчиною.

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Ахтем Сеітаблаєв розлучився зі своєю коханою / колаж: Главред, фото: instagram.com/akhtemseit

Український актор, режисер і ведучий Ахтем Сеітаблаєв торік восени восени освідчився своїй коханій Мар'яні Боцвинюк. А на початку літа почали з'являтися новини про проблеми у стосунках пари.

Під час ефіру "Ранок у великому місті" Ахтем зізнався, що остаточно розійшовся з Мар'яною і навіть розкрив причину розриву.

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Як виявилося, у пари були розбіжності в поглядах на життя.

"Вона людина молода. У неї все життя попереду. Так буває в житті дорослих людей. Все ж при всьому бажанні знайти спільну мову він не знайшовся. Буває, нічого страшного", - сказав Сеітаблаєв.

Хто такий Ахтем Сеітаблаєв? Ахтем Сеітаблаєв - український актор і режисер кримськотатарського походження. Заслужений артист АР Крим. Ведучий військово-патріотичного ток-шоу "Хоробрі серця" на телеканалі 1+1. Походить із сім'ї депортованих кримських татар. 25 лютого 2022 року, у перші дні російського вторгнення в Україну, записався до лав ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.



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