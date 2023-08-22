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Зірка серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210" загриміла в лікарню після важкого розриву

Анна Підгорна
22 серпня 2023, 03:40
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Торі Спеллінг поскаржилася на госпіталізацію, через яку їй довелося залишити дітей.
Торі Спеллінг
Торі Спеллінг потрапила в лікарню / колаж: Главред, фото: instagram.com/torispelling

Американську ведучу, письменницю і акторку Торі Спеллінг, яка зіграла Донну Мартін в культовому молодіжному серіалі "Беверлі-Хіллз, 90210", переслідують невдачі: спершу після смерті батька їй дісталася лише невелика частка спадщини, потім чутки про невірність чоловіка, актора Діна Макдермотта, важкі пологи і остаточний розрив зі зрадником...

Все це призвело до того, що Спеллінг опинилася в лікарні. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала свій знімок, яким пояснила, куди зникла з інформаційного простору. На фото, знятому в лікарні, зображена рука Торі з крапельницею.

"4 дні тут і я вже так сумую за своїми дітками. Вдячна їм і пишаюся моїми сильними, сміливими, стійкими і добрими до глибини душі дітьми, які залишаються оптимістами незалежно від того, які перешкоди встають у нас на шляху", - написала артистка.

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Про причини своєї тривалої госпіталізації Торі не розповіла ні слова. Шанувальники припускають, що її підкосило розставання з Діном Макдермоттом.

Також деякі таблоїди відзначають, що раніше акторка зі своїми п'ятьма дітьми перебралася в трейлер через плісняву, яку виявили в їхньому будинку, і яка могла вплинути на здоров'я Спеллінг.

Торі Спеллінг
Торі Спеллінг потрапила в лікарню / instagram.com/torispelling

Раньше Брітні Спірс емоційно прокоментувала своє розлучення з актором і фітнес-тренером Семом Асгарі після шести років стосунків і 14 місяців офіційного шлюбу.

Також інсайдер розкрив, у чому секрет щасливих стосунків Бекхемів. Вікторія важко працює над собою і своїм сімейним життям щоб підтримувати амплуа однієї з найпривабливіших зіркових пар.

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