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"Більше не могла терпіти біль": Спірс емоційно прокоментував своє розлучення

Дмитро Відоменко
19 серпня 2023, 11:53 оновлено 19 серпня, 11:57
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Брітні Спірс прокоментувала розлучення з фітнес-тренером Семом Асгарі після шести років стосунків (і року офіційного шлюбу).
Брітні Спірс, чоловік
Брітні Спірс вперше прокоментувала розлучення з чоловіком Семом Асгарі / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарна попдівчина Брітні Спірс висловилася в соціальній мережі Instagram про своє розлучення з чоловіком ‒ фінтес-тренером Семом Асгарі.

"Як всі знають, ми з Семом більше не разом. Шість років - це довгий термін, щоб бути з кимось, тому я трохи в шоці, але. Я тут не для того, щоб пояснювати, чому так, тому що, чесно кажучи, це нікого не стосується", - написала вона.

Співачка зізналася, що намагалася транслювати в соцмережах ілюзію хорошого життя, але це все було дуже далеко від реальності.

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"Але, чесно кажучи, я більше не міг терпіти біль! Якось телепатично я отримую стільки повідомлень від друзів, які торкаються мого серця, дякую! Я занадто довго грав сильний, і мій Instagram може здатися ідеальним, але це далеко не реальність, і я думаю, що ми всі це знаємо. Я хотіла б показати свої емоції і сльози від того, що я дійсно відчуваю, але з якоїсь причини мені завжди доводилося приховувати свої слабкості! Якби я не була міцним солдатом свого тата, мене б відправили кудись лікуватися до лікарів! Але саме тоді мені найбільше потрібна була сім'я! Тебе повинні любити беззастережно", - написала вона.

Нагадаємо, раніше Брітні Спірс звинувачували в прийомі важких наркотиків колишній чоловік і сини. До них приєднався і колишній опікун співачки, який переконаний, що життя Бріт закінчить передозуванням.

Також у ЗМІ з'явилися новини про те, що Брітні Спірс побила Сема Асгарі і вигнала його з дому. Їх бійку нібито навіть довелося рознімати охоронцям, а на шум сусіди викликали поліцію.

у ЗМІ почали з'являтися новини про те, що Бріт і Сем знаходяться на межі розлучення. Інсайдер стверджував, що нервові зриви співачки сильно ранять її чоловіка, через що у них виникають конфлікти.

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