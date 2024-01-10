"Я прийняв рішення": колишній Лорак підтвердив розлучення і заступився за нову дівчину

Колишній чоловік запроданки Лорак Началджіоглу повідомив, що рішення про розлучення було його.

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Мурат Началджіоглу заступився за свою модель / Колаж Главред, фото Instagram / muratnalca, anastasija_foxy2

Колишній чоловік співачки-зрадниці Ані Лорак Мурат Началджіоглу несподівано прокоментував своє друге розлучення з візажисткою Лілією Реус, а також заступився за свою нову пасію - Анастасію Фоксі.

На своїй сторінці в Instagram, турецький підданий написав про те, що він не дуже часто говорить про своє особисте життя, але для людей, які "живуть в телефонах" він все ж вирішив пояснити, що відбувається.

За словами Мурата, рішення про розлучення прийняв саме він. "Я хочу, щоб всі перестали турбувати мене і Анастасію будь ласка, тому що вона не брала участі в розлученні з моєю колишньою дружиною. Рішення, яке я прийняв щодо припинення шлюбу", - написав він.

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Він зазначає, що стосунки з Лілією Реус припинилися до того, як він зустрів модель і співачку Фоксі.

"Будь ласка, перестаньте турбувати нас", - просить Началджіоглу.

Він також додає, що саме з новою герлфренд він відчуває гармонію.

Мурат Началджіоглу заступився за свою модель / скріншот Instagram / murtnalca

Нагадаємо, раніше Мурат Началджіоглу зустрів Новий Рік у компанії своєї єдиної дочки - 12-річної Софії, яка з'явилася на світ в його шлюбі зі співачкою Ані Лорак. Мама відпустила Соню разом з колишнім чоловіком в ОАЕ на свята.

Раніше також нова пасія турецького громадянина звернулася до своїх хейтерів, де відповіла на те, що вона крутить роман з одруженим чоловіком.

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