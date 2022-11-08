Зірка "Піратів Карибського моря" оскандалилася заявою про війну в Україні

Пенелопа Крус / Колаж фото УНІАН

48-річна іспанська і голлівудська актриса Пенелопа Крус (відома за фільмами Педро Альмодовара і фільму "Пірати Карибського моря" зробила провокаційну заяву щодо війни в Україні. Відповідний Відеоролик вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Крус разом з великою благодійною організацією UNICEF мала величезне бажання по-максимуму привернути увагу світової громадськості до величезної проблеми голоду в африканських країнах.

"Війна в Україні продовжує завдавати страждань тисячам дітей та їхнім родинам. До того ж це впливає на ціну продуктів, і через нескінченну посуху тисячі сімей в таких країнах як Сомалі, Ефіопія, Південний Судан під загрозою. Я з великим сумом дивлюся на фото дітей, які страждають від гострого недоїдання", — сказала Крус.

Але, що цікаво, актрис головною причиною чергового голоду в Африці вона називає війну в Україні. Однак, Крус навіть мигцем не згадує Росію, яка і почала розв'язала повномасштабну війну проти нашої країни в лютому 2022 року. Чим, власне, і спровокувала, в тому числі, світову продовольчу кризу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що відомий путініст-співак Філіп Кіркоров вирішив особисто підтримати окупантів, які вбивають українців. Він вирушив до Криму з концертом для окупантів.

Кіркоров особисто покликав на свої концерти військових, які заліковують поранення в кримських госпіталях. Однак він не розповів, як саме пораненим окупантам пробратися через натовп фанаток Кіркорова і потрапити на концерти.

Нагадаємо, раніше прес-секретаря президента країни агресора Дмитра Пєскова Тетяна Навка говорила, що якщо спортсмени раніше служили або вміють тримати зброю в руках, то вони можуть бути корисні на війні в Україні і їх будуть посилати на фронт.

"Якщо спортсмен проходив військову кафедру, якщо він вміє і може бути корисним, то чому б і ні. Але просто так огульно брати хлопців, які ніколи в житті в руках не тримали зброю, які не вміють битися, то тут потрібно подумати. Спортсмену ворожнечу. Але є такі хлопці, які цілком могли б захистити", – підсумувала вона.

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