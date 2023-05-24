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"Зірка на небо летіла": Злата Огневич звалилася зі сцени під час концерту

Анна Підгорна
24 травня 2023, 12:11 оновлено 24 травня, 12:11
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Огневич була настільки захоплена виступом, що не помітила небезпеку.
Злата Огневич
Злата Огневич впала зі сцени під час концерту в Білій Церкві / колаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огневич налякала шанувальників під час свого концерту в місті Біла Церква. Виступ настільки поглинув артистку, що вона втратила пильність, і ледь не покалічилася.

Під час виконання пісні "Зозуля" Огневич ходила по сцені, імпровізувала з вокалізами і пропонувала глядачам заспівати разом з нею. Активне спілкування з аудиторією і зіграло з нею злий жарт.

Злата рішуче попрямувала до краю сцени, щоб протягнути шанувальникам мікрофон, однак, засліплена прожекторами, не помітила, як зробила крок у порожнечу. На щастя, вона не поранилася, і змогла продовжити концерт.

відео дня

Фрагментом з падінням співачки поділилася в TikTok прихильниця Огневич, яка в момент падіння слухала концерт в перших рядах.

У коментарях фанати підтримують артистку і відзначають - цей неприємний інцидент принаймні доводить, що Злата Огневич співає наживо, а не під фонограму.

@rieltor_bila_tserkva Концерт м. Біла Церква, ще раз доказ того, що @zlata_ognevich ♬ оригінальний звук-Любімська Оксана

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