Переможниця Холостяка Катя Лозовицька вперше показала свого нового бойфренда

Учасниця Холостяка та модель Катерина Лозовицька зі своїм новим хлопцем відправилась на побачення у Чехію.

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Катерина Лозовицька показала свого бойфренда / колаж Главред, скріншот: instagram.com/kateryna_lozovytska

Переможниця проєкту Холостяк-12 з Алексом Топольським, модель Катерина Лозовицька, вперше показала свого нового хлопця.

Лозовицька поділилася на своїй сторінці в Instagram, що коханий влаштував їй романтичне побачення у Празі. Тим часом сама модель на той час була в Україні.

"Просто сказав, що в мене є 30 хвилин, щоб зібратись на побачення… Побачення в іншій країні. Немає нічого прекраснішого, ніж чоловік, який діє", - зазначила Катерина.

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Для Лозовицької коханий влаштував побачення у Празі / скріншот: instagram.com/kateryna_lozovytska

У своєму дописі Катя також вперше показала коханого. Вона опублікувала знімок, де ніжно цілує бойфренда.

Переможниця Холостяка 12 показала свого хлопця / скріншот: instagram.com/kateryna_lozovytska

Холостяк 12

Нагадаємо, що переможниця Холостяка жорстко вивела Топольського на чисту воду. Катя Лозовицька розповіла свою версію розставання зіркової пари. За словами Лозовицької, "одкровення" Топольського щодо самої Каті, буквально шокувало її.

Не так давно Топольський вперше показав свою дівчину. Холостяк активно розвиває свій Instagram, так що інтрига навколо персони його дівчини цілком виправдана.

Фаворитка Топольського з останнього Холостяка вагітна. Учасниця останнього, дванадцятого сезону романтичного шоу "Холостяк" Аделіна Делі повідомила радісну новину.

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