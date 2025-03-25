Зірка "Кріпосної" зізналася, чому не вийшли заміж за батька своєї доньки

Анна Сагайдачна розповіла, що пропозицію руки і серця вона отримала вже давно.

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Анна Сагайдачна особисте життя - чому акторка незаміжня / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasagaidachnaya

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Анна Сагайдачна не перебуває в офіційному шлюбі з чоловіком, від якого народила другу дитину

Артистка пояснила, чому так вийшло

Українська акторка Анна Сагайдачна в листопаді 2024 року розповіла про другу вагітність, а вже на початку грудня знову стала мамою. У артистки народилася донька.

У нещодавньому інтерв'ю для Слави Дьоміна Сагайдачна зізналася - батька дівчинки зустріла незабаром після того, як розлучилася з татом її першого сина Тимура. Стосунки розвивалися дуже стрімко, і дитину від нового обранця, якого акторка приховує, вона була готова народити, а до нового шлюбу - ні.

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"Наразі не заміжня. Пропозицію я отримала фактично одразу, коли ми познайомилися. Тобто я отримала документ про розлучення й ми почали зустрічатися. І він одразу мені сказав, що шукав мене все життя. А потім запитав, чому (не одружитися - прим. редактора). А я щойно розлучилася", - згадує Анна.

Анна Сагайдачна з новим коханим / instagram.com/annasagaidachnaya

Зараз зірка серіалу "Кріпосна" вже готова прийняти пропозицію нового обранця, якщо така буде. Щоправда, з форматом урочистості Анні Сагайдачній поки визначитися складно. "До заміжжя, думаю, готова. Але не уявляю в якому це має бути форматі. Мені не хотілося, щоб це було щось велике, але й не хочеться просто так піти (розписатися - прим. редактора). Хочеться, щоб це була подія, хай і з найближчими", - зазначає акторка.

Анна Сагайдачна з донькою та її батьком / instagram.com/annasagaidachnaya

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Хто така Анна Сагайдачна? Анна Сагайдачна - українська акторка кіно, телебачення та дубляжу. Найбільш відома ролями в серіалах "Червона королева", "Кріпосна", "40+, або Геометрія кохання" тощо.

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