Нерівний шлюб: зіркові подружжя із великою різницею у віці

Українські зірки не відстають від голлівудських знаменитостей і теж шукають собі молодого подружжя.

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Українські зірки та їхнє молоде подружжя / Колаж Главред, фото Instagram/repyahovakate

Деякі українські зірки не єдині, хто обрав собі другу половинку молодшу.

Світу відомі приклади таких пар. Серед них Кетрін Зета Джонс і Майкл Дуглас, Джуліанна Мур і Барт Фрейндліх, Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс, Амаль Аламуддін і Джордж Клуні, Джейсон Стетхем і Розі Гантінгтон-Вайтлі та інші.

Є такі пари і в сусідній терористичній державі. Найпопулярніша з них - Алла Пугачова і Максим Галкін. Незважаючи на різницю у віці, пара вже багато років разом і демонструє цілковиту гармонію та кохання, принаймні в соціальних мережах. І, до речі, вони засуджують війну в Україні та не підтримують вбивцю Путіна.

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Українські зірки та їхнє молоде подружжя

Українське зіркове подружжя з великою різницею у віці

Олена Мозгова та співак Девід Аксельрод

Пара познайомилася в далекому 2005 році, але стосунки стали будувати не відразу. "Між нами не було кохання з першого погляду, як у кіно: він обернувся - обернулася вона. Іскра проскакувала, був взаємний інтерес, чим більше ми дізнавалися один одного, чим більше часу проводили разом, тим більше відчували взаємне тяжіння. Ми розходилися, сходилися, але це взаємне тяжіння нікуди не зникало", - говорила Олена Мозгова в інтерв'ю Viva!

Продюсерка Мозгова старша за свого чоловіка на 9 років. Зараз пара виховує спільну доньку.

Олена Мозгова з чоловіком і дочкою / instagram.com/david__axelrod

Ян Табачник і Тетяна Недельська

Тетяна Нєдєльська - відома українська співачка, народна артистка України і тепер уже вдова покійного акордеоніста Яна Табачника, який помер у вересні 2023 року.

Між тим, пара прожила разом довгі роки. Нєдєльська розпочинала свою творчу кар'єру в ансамблі акордеоніста Яна Табачника, а у 2000-му році стала його дружиною.

Різниця у віці між подружжям становила майже 30 років. У шлюбі акордеоніста і співачки народилося троє синів: Петро (1996 р.н.), Павло (2000 р.н.), Михайло (2002 р.н.).

Ян Табачник і Тетяна Недільська / Фото Знай.ua

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа

Попри те, що Іраклі Макацарія - грузин за походженням, прославився він в Україні саме завдяки участі в українському проєкті "Холостяк".

У нього не склалися стосунки з жодною з учасниць проєкту, і через кілька років він одружився зі своєю співвітчизницею Лізою Чічуа, яка молодша за Іраклі на 17 років.

Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа зіграли весілля влітку 2022 року. Уже в червні 2023-го у закоханих народився син Георгій. А 2025 року у пари народилася донька, яку вони назвали Ніно.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа з дітьми / Фото Instagram/maqatsa

Віктор Павлік і Катерина Репяхова

Блогерка Катерина Репяхова вийшла заміж за Віктора Павліка, українського співака, який старший за неї на 28 років. Тоді вона була концертною директоркою співака, а в юності - прихильницею артиста. У травні 2020-го пара поєднала себе узами шлюбу.

У 2022 році в пари народився син Міша, про якого Катерина не раз пише в соціальних мережах. Хлопчик росте з деякими особливостями і пара активно ділиться його успіхами зі своїми шанувальниками.

Катя Репяхова та Віктор Павлік із сином / instagram.com/repyahovakate

Суспільство стандартно любить засуджувати й обговорювати такі пари. Однак незважаючи на всі пересуди, герої цієї публікації щасливі або були щасливі у своїх союзах.

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