Російського ведучого вигнали з літака за п'яний дебош

Коротко:
- Що влаштував російський телеведучий
- Як із ним розправилися
Популярний російський телеведучий Дмитро Хрустальов влаштував п'яний дебош на борту літака авіакомпанії "Россия". Усе сталося в терористичній Росії, коли комік зайняв своє місце в літаку, який мав летіти з Калінінграда до Москви.
Як пишуть російські пропагандисти, пасажири зазначають, що телеведучий уже був напідпитку, і завбачливо сказали про це бортпровідникам.
Виявилося, що ще перед посадкою на рейс на Хрустальова поскаржилися пасажири з дітьми - він голосно висловлював невдоволення перед стійкою реєстрації. Потім він хиткою ходою пройшов до салону, а коли бортпровідниці попросили в нього посадковий талон, то почули нецензурні вирази.
"Ти, дурепо, добре подумала? Проведи, блін, мене до крісла", - у вельми грубій формі висловив свої претензії Хрустальов, незважаючи на те, що поруч були інші пасажири і маленькі діти.
Місце у хамовитого гумориста було в бізнес-класі - 1А. Стюардеса тут же вирушила до командира екіпажу, щоб повідомити про інцидент. У цей момент Хрустальов дійшов до зони бізнес і сів у крісло 1 F.
У підсумку заспокоювали буйного пасажира вже співробітники поліції, які прибули за сигналом екіпажу. Правоохоронці ухвалили рішення зняти Хрустальова з рейсу і незабаром уже передали його співробітникам служби безпеки в аеропорту. Потім крісло, де сидів шоумен, оглянули і борт благополучно полетів до Москви, але вже без ведучого.
Представник МВС підтвердила, що гумориста висадили. За її словами, Хрустальов порушував громадський порядок і на нього було складено адміністративний протокол.
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