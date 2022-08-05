"Білі списки – - не варіант": зірка "кіборгів" пояснив, чому потрібен бойкот російської культури

Актор В'ячеслав Довженко переконаний, що Україні не потрібні "білі списки" російських знаменитостей, які нібито засудили агресію власної країни.
Відомий український актор В'ячеслав Довженко переконаний, що Україні не потрібні "білі списки" російських знаменитостей, які нібито засудили путінську агресію. Такий коментар артист зробив в ефірі єдиного телемарафону.
"Після 2014 року в Україні знімали російську продукцію. Ніхто не розумів, що це також політична гра. Це неприйнятно. Питання про створення "білих списків" для акторів з РФ – це мародерство культури на сьогодні. Точно так само окупанти приходять в села і забирають побутову техніку. Я вважаю, що йти назустріч ворогові і посміхатися йому - це мародерство своєї культури", - прокоментував Довженко
Створення "білих списків" з "хорошими росіянами" Довженко назвав мародерством культури. Єдиний вихід, як вважає Довженко, – це тотальний бойкот всього російського.
"Нам потрібно цілком від них закриватися. "Білі списки" - не варіант. Потрібно зробити вектор будівництва власної культури. Коли вона знайде велич, і будуть проситися з нами попрацювати - тоді можна буде про щось говорити. Ми завжди були для РФ другосортними", - підсумував Довженко.
Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк говорив-він хоче, щоб російську музику в Україні заборонили аж до закінчення війни проти Росії.
Причому, каже Кондратюк, заборона повинна торкнутися і пісень тих артистів, які з 2014 року відкрито засуджують путінський режим і агресію Кремля ‒ за типом фронтмена рок-групи "Машина врємєні" Андрія Макаревича.
До того Кондратюк розкритикував артистів, які до вторгнення Росії в Україну 24 лютого виступали в РФ і підтримували злочинну політику Путіна.
"Якщо росіянин лізе до вас на сторінку з вибаченнями, зробіть перевірку щирості цих вибачень, і запитайте: "Чий Крим?". А далі дійте по ситуації. Те ж саме підходить до їх "селебам", які жували соплі і в серпні 2008-го, і в березні 2014 року, і доводили нам, що "Путін хороший", а зараз прозрівають. Це раптом у вас росіяни в друзях є. Я з 2014-го всіх "кримнашистів" видалив як розумово відсталих", - висловився він.
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