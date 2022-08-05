"Білі списки – - не варіант": зірка "кіборгів" пояснив, чому потрібен бойкот російської культури

В'ячеслав Довженко / колаж УНІАН та https://ua.depositphotos.com/

Відомий український актор В'ячеслав Довженко переконаний, що Україні не потрібні "білі списки" російських знаменитостей, які нібито засудили путінську агресію. Такий коментар артист зробив в ефірі єдиного телемарафону.

"Після 2014 року в Україні знімали російську продукцію. Ніхто не розумів, що це також політична гра. Це неприйнятно. Питання про створення "білих списків" для акторів з РФ – це мародерство культури на сьогодні. Точно так само окупанти приходять в села і забирають побутову техніку. Я вважаю, що йти назустріч ворогові і посміхатися йому - це мародерство своєї культури", - прокоментував Довженко

Створення "білих списків" з "хорошими росіянами" Довженко назвав мародерством культури. Єдиний вихід, як вважає Довженко, – це тотальний бойкот всього російського.

"Нам потрібно цілком від них закриватися. "Білі списки" - не варіант. Потрібно зробити вектор будівництва власної культури. Коли вона знайде велич, і будуть проситися з нами попрацювати - тоді можна буде про щось говорити. Ми завжди були для РФ другосортними", - підсумував Довженко.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк говорив-він хоче, щоб російську музику в Україні заборонили аж до закінчення війни проти Росії.

Причому, каже Кондратюк, заборона повинна торкнутися і пісень тих артистів, які з 2014 року відкрито засуджують путінський режим і агресію Кремля ‒ за типом фронтмена рок-групи "Машина врємєні" Андрія Макаревича.

До того Кондратюк розкритикував артистів, які до вторгнення Росії в Україну 24 лютого виступали в РФ і підтримували злочинну політику Путіна.

"Якщо росіянин лізе до вас на сторінку з вибаченнями, зробіть перевірку щирості цих вибачень, і запитайте: "Чий Крим?". А далі дійте по ситуації. Те ж саме підходить до їх "селебам", які жували соплі і в серпні 2008-го, і в березні 2014 року, і доводили нам, що "Путін хороший", а зараз прозрівають. Це раптом у вас росіяни в друзях є. Я з 2014-го всіх "кримнашистів" видалив як розумово відсталих", - висловився він.

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