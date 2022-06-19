Приїхав підтримати Україну: ще одну голлівудську зірку помітили у Львові

У Львові помітили відомого голлівудського актора Бена Стіллера/ ua.depositphotos.com

У Львові помітили відомого голлівудського актора Бена Стіллера. Він приїхав підтримати Україну.

Місцеві жителі побачили його, коли він перебував біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Відповідне відео оприлюднив у TikTok користувач з ніком @shan_oleg.

"Приємно, що люди надають цьому розголосу та приїжджають власноруч допомогти. Ще одна голлівудська зірка приїхала підтримати Україну. Бен Стіллер. Дякую", – написав автор відео.

Нагадаємо, Бен Стіллер є послом доброї волі Організації Об’єднаних Націй. Ймовірною причиною, чому він прибув на Захід України, може бути запланована зустріч з українськими переселенцями.

Напередодні, 18 червня, Стіллер відвідав польське місто Жешув – він привіз туди гуманітарну допомогу для українців.

"Я щойно прибув до Польщі, щоб зустрітися із сім'ями, чиї життя були розбиті війною та насильством в Україні. Мільйони людей були змушені тікати зі своїх будинків. І понад 90% з них – це жінки та діти. Я тут, щоб дізнатися про їхні історії і поділитися ними", – писав відомий актор на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно Україні відвідала легендарна голлівудська актриса, громадський діяч і посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі. Вона зустрілася з українськими переселенцями.

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