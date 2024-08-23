Зірка фільмів Тарантіно звинувачений у домашньому насильстві - подробиці

На Майкла Медсена поскаржилася його третя дружина.

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Майкл Медсен новини - Майкл Медсен заарештований за звинуваченням у домашньому насильстві / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

66-річний американський актор Майкл Медсен, відомий своїми характерними ролями, днями став головним героєм каліфорнійських перших шпальт. Поліція заарештувала артиста і доставила до відділку за звинуваченням у домашньому насильстві.

Як повідомляє видання Variety, правоохоронці прибули в будинок Медсена в Малібу після того, як до них по допомогу звернулася ДеАнна Морган - дружина актора. За словами жінки, між нею та чоловіком виникла сварка, під час якої він застосував до неї силу: штовхнув і вигнав з дому.

Наразі Майкла Медсена звільнено під заставу в розмірі 20 тис. доларів. "Це була суперечка між Майклом та його дружиною, яка, як ми сподіваємося, вирішиться позитивно для них обох", - прокоментував обвинувачення свого клієнта представник актора.

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У Майкла Медсена і раніше були проблеми із законом: у 2012 та 2019 роках його заарештували за водіння в нетверезому вигляді. У 2012 його також взяли під варту за жорстоке поводження з дитиною: Медсен втратив контроль над собою, коли застав сина-підлітка за курінням марихуани.

Хто такий Майкл Медсен? Майкл Медсен - американський актор, поет, фотограф. Найбільш відомий завдяки співпраці з режисером Квентіном Тарантіно в таких картинах, як "Скажені пси" (1992), "Убити Білла" (2004), "Мерзенна вісімка" (2015). Загалом на рахунку Медсена понад 170 кіноробіт. З-під його пера також вийшло 8 поетичних збірок.

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