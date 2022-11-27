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Зірка фільму Любов і голуби зрадів втечі російських зірок, які засудили війну

27 листопада 2022, 09:27

Олександр Михайлов вважає, що "російська культура очищається від непотрібних людей".

Олександр Михайлов
Зірка фільму Любов і голуби зрадів втечі російських зірок, які засудили війну / скріншот

Все більше російських артистів засуджують військове вторгнення в Україну. Росія. Серед них Алла Пугачова, Максим Галкін, Тетяна Лазарєва, Семен Слєпаков.

78-річний актор Олександр Михайлов зрадівши втечі деяких своїх колег. На його думку, російська культура таким чином нібито очищається від непотрібних людей.

"В основному втекла елементарна попса. Втекли за кордон люди, які не дуже позитивно ставилися до моєї Батьківщини, негативно ставилися, тому було дуже багато іронії, ернічества. Коли мені телефонують і запитують: як же так? Пугачова поїхала, Галкін поїхав. Я їм відповів: знаєте, я ось з ранку прокидаюся в холодному поту і думаю, як же там хлопці? Та поїхали, і слава Богу!",- заявив він.

Раніше стало відомо, що визначилася доля казкового замку Пугачової і Галкіна у підмосковному селищі Грязь, яким дуже цікавляться російська влада після від'їзду зіркової пари з РФ.

Також ми розповідали, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що співак Філіп Кіркоров розірвав всі зв'язки з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.

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Автор: Сергій Кущ
Любов і голуби новини шоу бізнесу
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