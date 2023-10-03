Зірка фільму "Кін-дза-дза!" госпіталізований з ураженням мозку

Здоров'я стало підводити Валентина Голубенко в останні роки.

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Валентин Голубенко потрапив до лікарні з енцефалопатією / колаж: Главред, фото: imdb.com

82-річний радянський і російський актор театру, кіно і озвучування родом з Дніпра Валентин Голубенко був екстрено доставлений в лікарню з прогресуючим ураженням головного мозку.

Попередній діагноз артиста - дисциркуляторна енцефалопатія. Недуга частіше за все виникає через порушення церебрального кровообігу. Голубенко потрапив в реанімацію, зараз лікарі оцінюють його стан, як важкий, повідомляють росЗМІ.

За іншою версією актор госпіталізований для операції на нозі, так як він страждав від запалення литкового м'яза. На результат обох ймовірних діагнозів впливають і численні хронічні захворювання літнього артиста.

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Валентин Голубенко - майстер ролей другого плану. Незважаючи на запальний характер, режисери високо цінували актора за його талант, характерну зовнішність і гучний голос. Його найпомітніші кінороботи: Сімнадцять миттєвостей весни (1973), Кільця Альманзора (1978), Пригоди титулованої особи (1981), Кін-дза-дза! (1986), Гардемарини, вперед! (1988), Майстер і Маргарита (1994) та ін.

Раніше стало відомо, що 89-річну французьку акторку Софі Лорен екстрено госпіталізували. Відомо, що в лікарні вона перенесла серйозну операцію і тепер на неї чекає тривала реабілітація.

Також у Мережу потрапили свіжі фото невиліковно хворого Брюса Вілліса. Міцного горішка спіймали папараці під час його прогулянки з сім'єю. Його зовнішність сильно змінилася через деменцію.

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