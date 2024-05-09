"Знаємо діагноз": дружина Віктора Павліка вперше озвучила рідкісний розлад сина

Катерина Репяхова розповіла про однозначний висновок медиків.

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Син Павліка і Репяхової - дружина Віктора Павліка озвучила діагноз сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

15 червня синові українського співака Віктора Павліка та його дружини, бізнесвумен і блогерки Катерини Репяхової, виповниться три роки. У Михайлика є затримки мовлення і він часто проситься на руки, відмовляючись іти ногами.

Останні півтора року Репяхова старанно працює над розвитком малюка - він ходить до садочка, де вчиться соціалізації з іншими дітками, займається плаванням у басейні, відвідує логопеда і заняття з нейрокорекції. Утім, причину проблем хлопчика лікарі змогли встановити лише нещодавно.

У своєму блозі в Instagram Катерина зізналася, який діагноз поставили маленькому Міші. У нього диспраксія - розлад неврологічного розвитку.

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Тепер, коли став відомий діагноз, розвитком сина Реп'яхова і Павлік зможуть зайнятися більш цілеспрямовано й організовано. Батьки були раді отримати нову інформацію. "Працюємо. Віримо. Тільки вперед", - пише Катя Репяхова.

Син Павліка та Репяхової - дружина Віктора Павліка озвучила діагноз сина / instagram.com/repyahovakate

Що таке диспраксія? Диспраксія - розлад неврологічного розвитку, що характеризується порушенням координації фізичних рухів через неточності передачі повідомлень мозку до тіла. Труднощі можуть проявлятися у вигляді незграбності, повільності та неточності виконання рухових навичок. Це часто супроводжується труднощами з організацією та/або проблемами з увагою, оперативною пам'яттю та управлінням часом, повідомляє Вікіпедія.

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