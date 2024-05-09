"Знаємо діагноз": дружина Віктора Павліка вперше озвучила рідкісний розлад сина

15 червня синові українського співака Віктора Павліка та його дружини, бізнесвумен і блогерки Катерини Репяхової, виповниться три роки. У Михайлика є затримки мовлення і він часто проситься на руки, відмовляючись іти ногами.
Останні півтора року Репяхова старанно працює над розвитком малюка - він ходить до садочка, де вчиться соціалізації з іншими дітками, займається плаванням у басейні, відвідує логопеда і заняття з нейрокорекції. Утім, причину проблем хлопчика лікарі змогли встановити лише нещодавно.
У своєму блозі в Instagram Катерина зізналася, який діагноз поставили маленькому Міші. У нього диспраксія - розлад неврологічного розвитку.
Тепер, коли став відомий діагноз, розвитком сина Реп'яхова і Павлік зможуть зайнятися більш цілеспрямовано й організовано. Батьки були раді отримати нову інформацію. "Працюємо. Віримо. Тільки вперед", - пише Катя Репяхова.
Що таке диспраксія?
Диспраксія - розлад неврологічного розвитку, що характеризується порушенням координації фізичних рухів через неточності передачі повідомлень мозку до тіла. Труднощі можуть проявлятися у вигляді незграбності, повільності та неточності виконання рухових навичок. Це часто супроводжується труднощами з організацією та/або проблемами з увагою, оперативною пам'яттю та управлінням часом, повідомляє Вікіпедія.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше стало відомо, що в родині української "дівчини Бонда" Ольги Куриленко сталося нещастя. Артистка розповіла про втрату близького члена сім'ї.
Також онука Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, показала знімок із новим коханим. У жовтні 2023 року вона розійшлася з молодим мільйонером Денисом Жадановим.
Читайте також:
- Більше не ховаються: кохана Позитива показала миле селфі з артистом
- Мурат Налчаджиоглу накинувся на колишнього продюсера Ані Лорак
- "Він точно крякне": колишня дружина Остапчука заскочила в будинок, куди ведучий привів молоду дружину
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред