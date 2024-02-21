Сморід: зірка серіалу, в якому знімалася Меган Маркл "охарактеризував" їх весілля з Гаррі

Колишній колега Меган Маркл за фільмом "Форс-мажори" рік Хоффман стверджує, що під час весілля герцогині Сассекської з принцом Гаррі в 2018 році був присутній "неприємний" запах.
Фотографія 53-річного актора з виразом огиди на обличчі стала вірусною, коли він сидів у каплиці Святого Георгія перед весіллям пари, повідомляє Page Six.
"Якщо ви введете моє ім'я в Google, ви побачите, що я роблю таке жахливе обличчя", — пояснив він.
Гофман згадує, як намагався зберігати спокій, бо був у захваті від знакової королівської події, але "всюдисущі камери" знімали її.
"А потім, з часом, я почав відчувати щось справді жахливе і огидне", - згадував він.
Актор також розповів, що він "дуже чутливий" до запахів, тому прикрив ніс рукою, яка в той час була намазана зволожуючим кремом з ароматом кокоса і ванілі. "Я намагався позбутися цього смороду", - розповів він.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Принц Гаррі терміново вилетів з Лос-Анджелеса і летить до Лондона, щоб бути з королем Чарльзом після того, як у нього діагностували рак.
Раньше Король Великобританії Чарльз і Кейт Міддлтон оголосиві про свої операції з різницею всього в кілька годин. Однак принцеса Уельська вирішила зберегти деталі своєї процедури в таємниці, тоді як король був "відкритою книгою".
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