Сморід: зірка серіалу, в якому знімалася Меган Маркл "охарактеризував" їх весілля з Гаррі

Актор повідомив, що його обличчя навіть стало мемом.

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Акторові не сподобався запах на весіллі селебріті / Колаж Главред, фото Instagram / rickehoffman, princeharryofengland

Колишній колега Меган Маркл за фільмом "Форс-мажори" рік Хоффман стверджує, що під час весілля герцогині Сассекської з принцом Гаррі в 2018 році був присутній "неприємний" запах.

Фотографія 53-річного актора з виразом огиди на обличчі стала вірусною, коли він сидів у каплиці Святого Георгія перед весіллям пари, повідомляє Page Six.

"Якщо ви введете моє ім'я в Google, ви побачите, що я роблю таке жахливе обличчя", — пояснив він.

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Гофман згадує, як намагався зберігати спокій, бо був у захваті від знакової королівської події, але "всюдисущі камери" знімали її.

"А потім, з часом, я почав відчувати щось справді жахливе і огидне", - згадував він.

Актор також розповів, що він "дуже чутливий" до запахів, тому прикрив ніс рукою, яка в той час була намазана зволожуючим кремом з ароматом кокоса і ванілі. "Я намагався позбутися цього смороду", - розповів він.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Принц Гаррі терміново вилетів з Лос-Анджелеса і летить до Лондона, щоб бути з королем Чарльзом після того, як у нього діагностували рак.

Раньше Король Великобританії Чарльз і Кейт Міддлтон оголосиві про свої операції з різницею всього в кілька годин. Однак принцеса Уельська вирішила зберегти деталі своєї процедури в таємниці, тоді як король був "відкритою книгою".

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