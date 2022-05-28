Злата Огневич розповіла, чому на Холостячці обрала Задворного, якого вважає хлопчиськом

Злата Огневич розповіла, чому на Холостячці обрала Задворного / Колаж

Українська співачка Злата Огневич у новому проєкті Григорія Решетника Як ти? розповіла, що зараз відчуває до Андрія Задворного, якого обрала у фіналі романтичного реаліті Холостячка.

Відомо, що роман артистки і бізнесмена тривав недовго - чоловік покинув її, так як більше не мав ніжних почуттів по відношенню до Огневич.

Задворний досить жорстко викреслив колишню кохану зі свого життя: коли почалося повномасштабне військове вторгнення рф в Україну, він навіть не подзвонив їй дізнатися, чи все в порядку (на відміну від Макса Тарапати і Дмитра Шевченка).

Огневич зізнається - Задворний занадто сильно поранив її, навіть зараз вона не може з упевненістю сказати, що пробачила його. "Зараз у мене остання стадія переживань після болісного розриву. Напевно, ще до кінця я не можу сказати, що я пробачила, але я вже не відчуваю такого суму, жалю і болю, який я відчувала на початку", - зізнається співачка.

Також вона дала Решетнику відповідь на питання, яке мучить всіх з моменту закінчення Холостячки - чому вона вибрала саме Андрія Задворного?

"Мене привабив тоді оцей емоційний холод. Тому що, в принципі, він мене відштовхував. Якщо інші хлопці проявляли увагу до мене, хотіли сподобатись. То Андрій – мені треба було його завойовувати. І ще, в ньому живе таке хлопчисько. А в мене, знову ж таки, напевно, через мою кар'єру, у мене в школі навіть не було стосунків. Я постійно була на вокальних конкурсах, постійно навчалася, постійно я була зайнята – співати, співати, музика, працювати. Це, напевно, оця не пропрацьована історія шкільних стосунків в 11 класі, яких у мене не було з таким хлопцем, з яуим прикольно літати, стрибати, займатися дайвінгом​​​​​​​", - розповіла вона.

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Раніше співачка Злата Огневич розповіла, чи вільне її серце, і як йдуть зараз справи на її любовному фронті.

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