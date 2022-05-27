Злата Огневич розкрила таємницю свого особистого життя

Співачка зазначила, що зараз цінує кожну хвилину, надану їй долею.
Українська співачка Злата Огневич давно інтригувала шанувальників двозначними постами про своє особисте життя. Тепер вона вирішила пролити трохи світла на те, що відбувається на її любовному фронті.
Шанувальники артистки в соціальних мережах стали помічати, що вона дуже погарнішала сотаннім часом. Ці метаморфози вони пов'язали з тим, що в серці співачки оселилася любов.
На питання про особисте життя Огневич вирішила відповісти на своїй сторінці в Instagram. Там вона зізналася, що не бачить найближчим часом поруч з собою нікого з чоловіків.
"Я не знаю, що має статись в моєму житті, яку людину я маю зустріти, щоб по-справжньому закохатись... Я вірю, що це здійсниться, але моє ставлення до стосунків і до того, яким має бути чоловік, воно дуже змінилось", - розповіла артистка.
Очевидно, невдалі стосунки з Андрієм Задворним після Холостячки, та пережите потрясіння через війну в Україні змушує Злату Огневич дивитися на звичні і прості речі під новим кутом.
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Раніше дружина українського ведучого, політика і волонтера Сергія Притули Катерина вперше показала їх однорічну дочку Стефанію.
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