Злата Огневич розкрила таємницю свого особистого життя

Злата Огневич відверто розповіла про своє особисте життя / Колаж

Українська співачка Злата Огневич давно інтригувала шанувальників двозначними постами про своє особисте життя. Тепер вона вирішила пролити трохи світла на те, що відбувається на її любовному фронті.

Шанувальники артистки в соціальних мережах стали помічати, що вона дуже погарнішала сотаннім часом. Ці метаморфози вони пов'язали з тим, що в серці співачки оселилася любов.

На питання про особисте життя Огневич вирішила відповісти на своїй сторінці в Instagram. Там вона зізналася, що не бачить найближчим часом поруч з собою нікого з чоловіків.

"Я не знаю, що має статись в моєму житті, яку людину я маю зустріти, щоб по-справжньому закохатись... Я вірю, що це здійсниться, але моє ставлення до стосунків і до того, яким має бути чоловік, воно дуже змінилось", - розповіла артистка.

Очевидно, невдалі стосунки з Андрієм Задворним після Холостячки, та пережите потрясіння через війну в Україні змушує Злату Огневич дивитися на звичні і прості речі під новим кутом.

Злата Огневич продовжує вірити в любов / instagram.com/zlata.ognevich

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