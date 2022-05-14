На Злату Огневич накинулися через українську мову в США

На Злату Огневич напав расист через українську мову / instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огневич зараз здійснює тур по США з благодійними виступами на підтримку України.

На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що зіткнулася з расизмом в чиказькому таксі. Артистка їхала в аеропорт в машині зі своєю командою і спілкувалася з ними українською мовою.

З якоїсь причини водія таксі це розлютило, він зажадав щоб вони негайно припинили висловлюватися українською мовою, інакше він висадить їх на найближчій залізничній станції.

"Запізнююсь в аеропорт, тому що на нас напав американський расист. Ми викликали Uber їхати до аеропорту, приїхав таксист. 10 хвилин ми їхали, спілкувалися українською, раптом він нам видає, що він нас зараз висаджує біля залізничної станції, тому що він більше не хоче чути мову, якою ми спілкуємося. Ми запитуємо його: "Ви що, расист?". Він каже: "Так, я расист, я вас ненавиджу. Ви погано поводитеся. Це нечемно в моїй присутності. Присутності мене, американця, спілкуватися вашою негідною мовою", - з жахому згадує Огневич.

На щастя, артистка потрапила на свій рейс вчасно - інший водій, якого вони викликали, виявився адекватним.

На Злату Огневич напав расист через українську мову / instagram.com/zlata.ognevich

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