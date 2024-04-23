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Злата Огнєвіч намагалася накласти на себе руки

Анна Підгорна
23 квітня 2024, 12:17
Артистка розкрила подробиці своєї спроби суїциду кілька років тому.
Злата Огневич
Злата Огнєвіч новини - Злата Огнєвіч зізналася, що у неї була спроба самогубства / колаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч у своєму блозі в Instagram постає перед шанувальниками оплотом спокою, любові та поваги до себе. Фанати беруть з неї приклад, але мало хто знає, що до свого дзену співачка пройшла тернистий шлях.

В інтерв'ю для Слави Дьоміна Огнєвіч зізналася, що для неї все могло закінчитися ще в далекому 2015 році. Тоді артистка перебувала в емоційній прірві, яка спровокувала думки про суїцид.

Співачка важко переживала стосунки з людиною, ім'я якої залишилося неназваним, і прийняла велику дозу транквілізаторів із наміром піти з життя.

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"Це важка тема. Я не можу розповідати повністю, що конкретно сталося і що було причиною. Причина була, в тому числі в людині… Коли приходить людина до думки про самогубство, це не відбувається в один день, до цього призводить спочатку легка депресія, потім – важкий психологічний стан. Я була як нульова система, яка відчувала, що я вмираю. І мені мозок подав ідею, що це єдиний шлях позбутися мук душі. Тригером стали певні обставини в моєму житті. Це великий душевний біль і я не могла впоратися. Це була не я… Зараз я б ніколи цього не зробила. Тригером послужила людина", - зізналася зірка. Вона також зазначила, що після того випадку довго опрацьовувала цю психологічну травму з психотерапевтом.

Хто така Злата Огнєвіч?

Злата Огнєвіч - українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представник України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

Злата Огнєвіч - останні новини:

Раніше Злата Огнєвіч похвалилася поповненням у сім'ї - в її житті з'явилася маленька дитина, яка повністю змінила її статус. Артистка не змогла стримати емоції з цього приводу.

Також стало відомо, що Злату Огнєвіч обдурив організатор концертів і вкрав благодійні кошти. Жертвами шахрая стали ще кілька популярних українських зірок.

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