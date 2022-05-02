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Злата Огневич прокоментувала свою нетрадиційну орієнтацію: "Поважайте вибір кожної людини"

2 травня 2022, 15:42

Співачка дотримується вільних поглядів.

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Злата Огневич розповіла про свою сексуальну орієнтацію / instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огневич була учасницею романтичного шоу Холостячка, і з тих пір її особисте життя стала предметом загального інтересу.

На жаль, відносини у артистки з її телеотбранцес Андрієм Задворним не склалися, і до моменту закінчення трансляції шоу по телебаченню, Огневич та її партнер вже були не разом.
Незважаючи на те, що пара виступила з публічною заявою про розставання, і була названа цілком конкретна причина для цього - Задворний охолов до співачки, романтичні пригоди Огневич почали обростати чутками.

На одному з ефірів співачки з фанатами, їй поставили незвичайне питання - чи правда вона має нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Мовляв колись в інтерв'ю артистка говорила дещо подібне.

"Я вперше чую про існування такого інтерв'ю. Якщо в вас є лінк, будь ласка, поділіться ним", - зачудуватися Огневич в Instagram-сторіс.

Потім співачка розповіла про свої погляди на любовні стосунки, які, схоже, вона не пов'язує з питаннями статі та будь-якої "нормативності": "А по-друге, кохання не вимірюється орієнтацією, сповіданням віри, кольором шкіри тощо. Кохання, воно просто існує. Треба прийняти той факт, що в світі живуть дуже різні люди. Намагатися когось підлаштувати під себе, під свою систему цінностей - це невдячна справа, тому поважайте вибір кожної людини".

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Злата Огневич розповіла про свою сексуальну орієнтацію / instagram.com/zlata.ognevich

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Раніше стало відомо, що українська модель і співачка, а нині - волонтерка в Києві Даша Астаф'єва, після важкого розставання з Кімом, завела бурхливий роман.

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