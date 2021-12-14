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"Все це про страх відповідальності": Андрій Задворний виправдався за те, як розлучився зі Златою Огневич

14 грудня 2021, 02:45

Чоловік емоційно прокоментував розрив зі співачкою.

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Андрій Задворний і Злата Огневич більше не разом / instagram.com/holostyakstb

Переможець проекту Холостячка-2 Андрій Задворний на пост-шоу зізнався, що більше не перебуває у відносинах зі Златою Огневич, так як його почуття згасли.

Пара була разом всього півтора місяці, після чого чоловік зрозумів, що не має більше до співачки романтичних почуттів. Він публічно розповів про те, що розлучився зі Златою Огневич, тим самим розбивши серце артистки.

Після такої заяви на чоловіка накинулася армія шанувальників Огневич, які вважають, що Задворний вчинив не чесно - йому с самого початку не потрібна була ні любов, ні сім'я з Огневич, про яку так мріє співачка.

Переможець шоу Холостячка-2 вирішив висловити своє бачення їх з Огневич відносин, і пояснити свою позицію.

"Найскладніше для мене сказати "Я більше тебе не люблю".⠀Хтось не наважується це зробити, йде від складної розмови, чекаючи що все "розрулиться" само собою.⠀Хтось змінює поведінку, провокує сварки і скандали створюючи "приводи".⠀Хтось знаходить відносини на стороні шукаючи собі виправдання і спосіб "комфортного виходу" з одних відносин в інші.⠀Хтось починає придумувати "завдання" партнеру, що йому потрібно в собі змінити, щоб все налагодилося.⠀Знайомі ситуації? Все це про страх відповідальності і звалювання її на партнера.⠀У будь-якому з цих випадків відтягування неминучої розмови змушує партнера страждати, шукати причини в собі, плекати комплекси. Життя стає однією суцільною тривогою і пошуком причин, яких немає.⠀Я ніколи не був у відносинах без кохання, ніякі блага, ніякої розрахунок не замінить мені почуття. Тому якщо я закоханий - я говорю про це, якщо я розлюбив, я візьму всю свою волю в кулак і чесно скажу і про це теж.⠀Для мене цей крок про відповідальність, про важку відповідальність за всі наслідки, які я беру на себе і я вважаю, що краще бути чесним до кінця", - прокоментував ситуацію, що склалася з Огневич, Задворний.

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Андрій Задворний прокоментував свій розрив зі Златою Огневич / instagram.com/zadvornyi_andrii

Під постом Задворного вибухнула неабияка дискусія. Шанувальники Огневич продовжують засуджувати чоловіка за малодушність, гру на публіку, нещирість, і сумніваються в тому, чи були у нього взагалі почуття до співачки:

"А як так можна ? Любив, а потім через пару місяців розлюбив ? Мені здається, брехня полягає саме в слові "любив". Бідна Злата, шкода її по-жіночому".

"Цирк! Якби були почуття, то просто так через 1,5 місяці не пройдуть. Їх і не було . Пропіарився і випадково переміг, не чекаючи того сам. Навіть Злату звинуватив у піарі, тому що сам заради нього прийшов і не був упевнений ні в собі ні в почуттях".

"Спочатку з дружиною, тепер зі Златою... а ви взагалі когось любите??? Швидше за все ви боїтеся зізнатися в тому, що не готові любити нікого... загралися у закоханість і поламали дівчині можливість знайти на проєкті щирі стосунки".

Інші коментатори постаралися оцінити пікантну ситуацію неупереджено, і прийшли до висновку, що вчинок Задворного був хоч і неприємним, але принаймні чесним - він не став обманювати дівчину і відпустив її, давши можливість знайти свою любов, не озираючись на минуле:

"В який момент ти би не сказав, що більше не любиш - це завжди був би поганий момент. Головне, що ти це зробив і не став прикидатися. Всі кажуть "потрібно було зізнатися раніше" - але раніше ж були почуття, які пройшли, але через місяць-півтора. Так буває і потрібно сміливо дивитися правді в очі, що ти і зробив. Тримайся!"

"І правда дуже складно говорити про такі речі, особливо коли почуттів більше немає. Молодець, що знайшов сили повернутися, сказав все як є. Тим більше на всю країну".

"Дуже глибокі і правильні думки у Андрія. Дійсно, зізнатися людині в почуттях або їх відсутності дуже складно, але ви дуже сильна духом людина, яка змогла сказати все як є. І через півтора місяці або рік... гірше жити у відносинах, де тебе не люблять".

читайте також"Вже не буду колишньою": Злата Огневич підвела риску після участі в шоу Холостячка

Раніше Дмитро Шевченко, якого Огневич відкинула у фіналі шоу Холостячка заради Задворного, розповів, які стосунки пов'язують його зі співачкою після проєкту.

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