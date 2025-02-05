Жизель Бюндхен стала мамою втретє - ЗМІ

Офіційно модель поки ніяк не коментувала радісну подію.

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Жизель Бюндхен стала мамою втретє / Колаж Главред, фото Instagram/gisele

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Бразильська супермодель і актриса Жизель Бюндхен стала мамою втретє.

44-річна бразильська супермодель народила третю дитину, першу від бойфренда Жоакіма Валенте, повідомляє TMZ.

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Поки що жодних подробиць, включно зі статтю та ім'ям дитини, не відомо.

Бюндхен вже є мамою доньки Вівіан, 12 років, і сина Бенджаміна, 15 років, яких вона виховує разом із колишнім чоловіком Томом Бреді, 47 років.

Після того, як з'явилися новини про те, що Бюндхен знову вагітна, джерело, близьке до моделі, ексклюзивно повідомило PEOPLE, що вона "рада відкрито прийняти цю нову главу".

Бюндхен "отримала багато позитивних повідомлень і привітань", - сказав інсайдер, додавши, що вона "хотіла зберегти це в таємниці якомога довше, але це стало для неї викликом".

Бюндхен зустрічається з Валенте, інструктором із джиу-джитсу, з червня 2023 року.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, Жизель з'явилася перед журналістами в короткому яскравому топі з відкритими плечима, і укорочених штанах-скінні із заниженою талією. Модель була взута в золотисті босоніжки на шпильці з тонкими ремінцями.

Раніше також Жизель спіймали з бойфрендом під час спільної пробіжки. Фотографії з'явилися на одному з фан-акаунтів Жизель в Instagram.

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Хто така Жизель Бюндхен? Жизель Бюндхен - бразильська супермодель і актриса. З 2004 по 2016 рік була найбільш високооплачуваною моделлю у світі. Також відома як одна з колишніх ангелів "Victoria's Secret" (2002-2006). Брала участь у рекламних кампаніях таких відомих брендів, як Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Céline, Gianfranco Ferre і Chloé; з'являлася на обкладинках авторитетних видань, як-от Vogue, Marie Claire, Harper's Bazaar, Allure і Rolling Stone, повідомляє Вікіпедія.

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