УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Дружина Влада Ями похвалилася дебютом сина в американському кіно

Олена Кюпелі
16 листопада 2023, 22:38
Пара залишається жити в Америці і поки не збирається повертатися в Україну.
Влад Яма з родиною
Влад Яма з сім'єю міцно влаштувався в США / колаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official

Лілія Яма, дружина українського танцюриста Влада Ями, який перебрався з сім'єю в США під час повномасштабної війни, похвалилася досягненнями свого сина в Америці.

На своїй сторінці в Instаgram, вона опублікувала відео з допрем'єрного показу короткометражної картини "Sweet struggle". Саме там зіграв одну з ролей їх 7-річний син.

Відомо, що показ кінострічки відбувся в Голлівуді. Режисером короткометражки виступила Українська хореограф і актриса Адріана Костецька.

відео дня
Син Влада Ями дебютував у кіно
Син Влада Ями дебютував у кіно / Фото Instagram / liliya_yama

На прем'єрі був і сам Влад Яма, якого активно критикують за те, що він не повертається в Україну, а відсиджується в США. Він також частенько злить своїх фоловерів яскравими фотографіями з відпочинку або спокійного життя в державі, яка не воює.

Раніше український музичний продюсер Ігор Кондратюк розповів, що думає про втікача Влада Яму - шоумен відверто розповів, чи приєднався він до тих, хто засуджує танцюриста.

Також Євген Кошовий висловився на адресу втікача в США Влада Ями - його думка виявилася вкрай філософською. Крім того комік зізнався, чи спілкуються вони зараз.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Влад Яма новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Путін планував голод в Україні, йому загрожує другий ордер МКС – The Independent

Путін планував голод в Україні, йому загрожує другий ордер МКС – The Independent

21:06 Україна
Лякають блокадою, а в ЄС припрошують: як змінилася позиція Словаччини щодо України

Лякають блокадою, а в ЄС припрошують: як змінилася позиція Словаччини щодо України

20:50 Світ
Західні ЗМІ оцінили втрати росіян на Авдіївському напрямку

Західні ЗМІ оцінили втрати росіян на Авдіївському напрямку

20:47 Україна
Всі головні новини

Останні новини

23:18

Потап нарешті засвітив нову гарячу протеже

23:06

Унікальні здібності шульг: особливості, про які ви не здогадувались

23:01

Ще один відомий російський актор проситься на війну, щоб вбивати українців

22:38

Дружина Влада Ями похвалилася дебютом сина в американському кіно

22:09

Вріже відразу 2 бурі: Україну накриє дуже сильний шторм

Маск підігрує трампістам, але США не дадуть йому відключити Starlink для ЗСУ - ЗолотарьовМаск підігрує трампістам, але США не дадуть йому відключити Starlink для ЗСУ - Золотарьов
21:59

Три знака зодіаку будуть згоряти від любові в новому році

21:42

В одному з міст України прогримів потужний вибух під час тривоги: усі подробиці

21:34

Не все можна розповісти публічно: Зеленський натякнув на розширення ППО

21:27

Мольфар назвав сильний ритуал від алкоголізму: потрібна лише пляшка і заговірВідео

Реклама
21:08

Вже третя країна оголосила про готовність закрити прикордонний прохід з Росією

21:06

Путін планував голод в Україні, йому загрожує другий ордер МКС – The Independent

20:54

Співак-воїн Хливнюк емоційно відповів на хейт за "втечу" з нуля на гастролі

20:50

Лякають блокадою, а в ЄС припрошують: як змінилася позиція Словаччини щодо України

20:47

Західні ЗМІ оцінили втрати росіян на Авдіївському напрямку

19:51

У Новій пошті повідомили про важливі зміни у схемі доставки

19:51

Росію викреслили: в Офісі президента прокоментували візит Сі Цзіньпіна до США

19:50

Що у людини росте все життя: про це мало хто здогадується

19:46

Вся інша шобла: Соловйов "проїхався" по зрадниці Монтян і КоВідео

19:35

Сніг та 5-градусний мороз: в Україну вривається циклон

19:10

У окупантів намічається новий рекорд втратПогляд

Реклама
19:00

РФ зменшила кількість авіаударів по Авдіївці: у ЗСУ розказали про складну ситуацію

19:00

Надскладна оптична ілюзія: лише справжній детектив знайде собаку за 10 секунд

18:58

В Україні виявили чотири нові мутації коронавірусу "Омікрон": що про них відомо

18:35

Оля Цибульська в сльозах показала опухле червоне обличчяВідео

18:30

Кремль готує новий наступ: в НАТО повідомили про основний напрямок удару

18:30

ЄС втрачає терпіння: Польщу покарають за блокування кордонів і товаропотоку

18:25

Чи можуть ВСУ залишитися без Starlink: остаточна відповідь експерта

17:51

"Відразу кілька плацдармів": в ЗСУ повідомили про успіх на лівому березі Дніпра

17:50

Чому не можна казати "впасти в обморок": як не робити поширену помилку

17:47

На всіх 403 АЗК ОККО уже продається зимовий дизель актуально

17:47

Хто стоїть за Маском і його заявами про Україну: Золотарьов пояснив ситуацію

17:47

76-річного Арнольда Шварценеггера спіймали за поцілунками з 41-річною акторкою

17:40

Нова атака окупантів на Херсонщині: зруйновано важливий об'єкт, є жертви

17:27

Чи можна тримати в будинку калли: що варто знати, перш ніж купувати ці квіти

17:24

Кіт дуже дивує, коли ревнує

17:23

Арестович "влип": проти нього відкрили кримінальну справу

16:58

Ви будете здивовані: ось чому насправді кіт їсть траву - лікар назвав 4 причини

16:52

Небезпечні інциденти на ЗАЕС: окупанти нехтують ядерною безпекою, що сталося

16:48

Не думайте, спробуйте: Клопотенко показав рецепт соковитих традиційних синнабонів

16:45

Анна Кошмал показала ніжну романтику з чоловіком-"фантомом"

Реклама
16:40

Буде божевільний успіх і достаток: що потрібно зробити 18 листопада

16:38

У РФ знайшли мертвими екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії з дружиною – росЗМІ

16:30

"Глухий кут" на фронті може затягнутися на рік, Україна не піде на "угоду" - Time

16:25

Приберіть це негайно: що не можна зберігати на балконі

16:17

ЗМІ: українська ДРГ прорвалася в казарму окупантів - ті відкрили вогонь один по одномуВідео

16:09

"Лети, моя лебідко": Тоня Матвієнко показала зворушливе відео з мамоюВідео

15:57

Вибухи у військовій частині в РФ: в росіян паніка через "зниклих" окупантівВідео

15:44

Переробленого Кіркорова викрили в боягузтві

15:40

Припинення виплат і пільг: 4 країни скасують допомогу українцям

15:39

Результат неймовірний: топ-генерал США прокоментував хід контрнаступу України

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти