Дружина Влада Ями похвалилася дебютом сина в американському кіно

Пара залишається жити в Америці і поки не збирається повертатися в Україну.

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Влад Яма з сім'єю міцно влаштувався в США / колаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official

Лілія Яма, дружина українського танцюриста Влада Ями, який перебрався з сім'єю в США під час повномасштабної війни, похвалилася досягненнями свого сина в Америці.

На своїй сторінці в Instаgram, вона опублікувала відео з допрем'єрного показу короткометражної картини "Sweet struggle". Саме там зіграв одну з ролей їх 7-річний син.

Відомо, що показ кінострічки відбувся в Голлівуді. Режисером короткометражки виступила Українська хореограф і актриса Адріана Костецька.

відео дня

Син Влада Ями дебютував у кіно / Фото Instagram / liliya_yama

На прем'єрі був і сам Влад Яма, якого активно критикують за те, що він не повертається в Україну, а відсиджується в США. Він також частенько злить своїх фоловерів яскравими фотографіями з відпочинку або спокійного життя в державі, яка не воює.

Раніше український музичний продюсер Ігор Кондратюк розповів, що думає про втікача Влада Яму - шоумен відверто розповів, чи приєднався він до тих, хто засуджує танцюриста.

Також Євген Кошовий висловився на адресу втікача в США Влада Ями - його думка виявилася вкрай філософською. Крім того комік зізнався, чи спілкуються вони зараз.

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