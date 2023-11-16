Дружина Влада Ями похвалилася дебютом сина в американському кіно

Лілія Яма, дружина українського танцюриста Влада Ями, який перебрався з сім'єю в США під час повномасштабної війни, похвалилася досягненнями свого сина в Америці.
На своїй сторінці в Instаgram, вона опублікувала відео з допрем'єрного показу короткометражної картини "Sweet struggle". Саме там зіграв одну з ролей їх 7-річний син.
Відомо, що показ кінострічки відбувся в Голлівуді. Режисером короткометражки виступила Українська хореограф і актриса Адріана Костецька.
На прем'єрі був і сам Влад Яма, якого активно критикують за те, що він не повертається в Україну, а відсиджується в США. Він також частенько злить своїх фоловерів яскравими фотографіями з відпочинку або спокійного життя в державі, яка не воює.
Раніше український музичний продюсер Ігор Кондратюк розповів, що думає про втікача Влада Яму - шоумен відверто розповів, чи приєднався він до тих, хто засуджує танцюриста.
Також Євген Кошовий висловився на адресу втікача в США Влада Ями - його думка виявилася вкрай філософською. Крім того комік зізнався, чи спілкуються вони зараз.
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