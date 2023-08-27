'Набив би обличчя': відомий 'азовець' 'пройшовся' по Владу Ямі

А ось вечірки та інші розваги у тилу Кротевич розуміє, адже їх відвідують і військові.

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Кротевича найбільше "тригерить", що втікачі потім повернуться в Україну / Колаж Главреда. Фото: Istagram Влада Ями, скріншот відео

Майор ЗСУ, начальник штабу бригади спеціального призначення НГУ "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич сказав, що не поважає чоловіків, які втекли з України на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Серед інших Кротевич згадав й горезвісного хореографа Влада Яму, який перебуває у США.

В інтерв'ю Youtube-проекту "Розмова" військовослужбовець зауважив, що найбільше його турбує той факт, що усі ці чоловіки після Перемоги ЗСУ над окупантами повернуться додому.

"Мене не так бісить, що вони поїхали, як бісить те, що вони повернуться. І вони повернуться. І мене тригерить те, що вони, найімовірніше, не понесуть ніякого покарання. І мене це бісить. Питання справедливості. І дехто ще дозволяє собі викладати відео з вечірок... Як той Влад Яма своєю "вінілою" крутить. Ось йому я лице набив би. Усіляким ТрО "Барселона"... ", - розповів боєць. відео дня

Разом з тим "Тавр" цілком розуміє вечірки в тилу, оскільки їх відвідують і самі військові, які перебувають у відпустці.

"Але це не треба показувати... Це робити можна, відпочивати можна. Я кажу про звичайні клуби, де можна попити пива, познайомитися з дівчиною... Але це не треба показувати в інстаграмах, телеграмах", - пояснив "Тавр".

Він підсумував, що щоразу, коли хтось хоче виставити відео чи фото з чергового "івенту", треба ставити собі питання: а що там у солдатів в окопах.

Влад Яма і скандали

Хореограф Влад Яма постійно наштовхується на критику з боку своїх ще фанів у соцмережах. Ще перед вторгненням зірка виїхав з України, а тепер наповнює Instagram світлинами з благодійних заходів і встигає роздавати поради.

До прикладу, зовсім недавно танцюрист показав фотографію, зроблену в Тулумі, Мексика, за місяць до повномасштабного вторгнення. Знімком він проілюстрував свою думку про те, який величезний шлях пройшов кожен з нас з фатального дня в лютому 2022 року.

Критикують Яму і його екс-колеги по зйомках. Ось на початку серпня музикант і воїн ЗСУ Коля Сєрга зізнався, що позиція Ями гідна осуду, бо він як публічна особа має вплив на свою аудиторію. Співак назвав хореографа "дурнем", супроводивши образу не менш різкими епітетами.

А ось на питання фанів, чи не хочеться Владу на фронт, той намагається або уникати відповіді або "втікати" від них.

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