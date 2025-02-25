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На концерті співачки-путіністки Олени Ваєнги померла фанатка

Анна Підгорна
25 лютого 2025, 01:30
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Від творчості пропагандистки Ваєнги людям фізично стає погано.
Олена Ваєнга
Олена Ваєнга новини - у Твері на концерті Ваєнги померла жінка / колаж: Главред, фото: instagram.com/vaengaofficial

Короткий зміст:

  • Ваєнга перервала концерт через смерть однієї зі слухачок
  • Ведеться розслідування обставин смерті жінки

Російська співачка-путіністка Олена Ваєнга опинилася в центрі скандалу - 23 лютого під час її концерту в Твері померла одна з глядачок. Слідчий комітет почав перевірку за фактом смерті жінки, а росЗМІ розкривають деталі і висувають приватні версії.

71-річна Тамара разом із подругою відвідала концерт Ваєнги в одному з місцевих палаців культури. Під час антракту обидві жінки відчули себе погано, Тамара під час виходу із залу втратила свідомість.

відео дня

У залі був лікар-кардіолог, який надавав покійній першу допомогу до приїзду швидкої. Машина прибула через 9 хвилин після виклику, однак медики лише констатували смерть.

Очевидці припускають, що жінці могло стати зле через задуху в залі, на яку скаржилися багато глядачів. Адміністрація палацу стверджує, що температурний режим відповідав нормі.

Після смерті глядачки Олена Ваєнга перервала концерт зі словами: "Не можу співати, коли у фойє людина лежить". Це єдиний коментар путіністки про цю ситуацію.

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Раніше Главред розповідав, що співак-путініст Влад Топалов з дітьми дав Регіні Тодоренко образливе прізвисько. Ведуча-зрадниця розповіла, як сім'я поводиться з нею.

Також молодша донька покійної акторки Анастасії Заворотнюк, шестирічна Міла, визвірилася на нову жінку свого батька, фігуриста Петра Чернишова.

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Хто така Олена Ваєнга?

Олена Ваєнга - російська співачка. 2022 року підтримала вторгнення Росії в Україну, брала участь у концертах на підтримку російської агресії. 7 січня 2023 року, через вторгнення в Україну, внесена до санкційного списку України осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України", повідомляє Вікіпедія.

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