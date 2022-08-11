Дружина Гордона показала, як у прозорій футболці "тягне" Путіна за вухо

Олеся Бацман показав, як тягне Путіна за вухо / instagram.com/gordondmytro

Дружина відомого українського ведучого Дмитра Гордона - журналістка Олеся Бацман - показала фото, на якому вона "тягне" російського диктатора Володимира Путіна за вухо. Архівний знімок вона опублікувала у своєму Instagram.

Олеся каже, що цей знімок був зроблений ще 18 років тому в Криму. У 2004 році вона побувала на виставці воскових фігур у Феодосії, де і була представлена фігура Путіна.

Ще тоді вона показала своє ставлення до диктатора. На фото Олеся з незадоволеним виразом обличчя тягне Путіна за вухо.

"Крим, 2004 рік, виставка воскових фігур у Феодосії. Я вже тоді знала, що доведеться Путіна звідти за вухо викидати", — підписала фото Олеся.

Олеся Бацман показав, як тягне Путіна за вухо / instagram.com/alesiabatsman

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Дмитро Гордон публічно і заочно висміяв поп-співачку Наташу Корольову, яка не сказала з 24 лютого ні слова про війну, яку Росія (де вона живе і працює) розв'язала проти її рідної України.

У Instagram Гордон поділився відео з королевою, де вона виконує якісь дивні фізичні вправи, скачучи при цьому вгору-вниз.

До того Дмитро Гордон показав на відео репетицію свята, присвяченого Дню Росії. Виступ, схоже, сільської самодіяльності, пішов не за планом. Так, під дівчатками в однакових фіолетових костюмах провалилася сцена.

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