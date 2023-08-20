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Заворотнюк готується стати мамою: "У мене таке вперше"

Анна Підгорна
20 серпня 2023, 20:55 оновлено 20 серпня, 20:55
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Нова роль лякає та надихає старшу доньку Анастасії Завротнюк.
Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк розповіла про материнство / колаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Модель і блогерка Анна Заворотнюк, старша донька акторки Анастасії Заворотнюк, не так давно вийшла заміж та перебралася з чоловіком в Дубай. Зараз Анна повернулася в рф, де її і застали несподівані новини.

Радісною подією вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, і зізналася підписникам, що вона дуже хвилюється, так як подібний стан для неї в новинку.

На жаль, інтригуючи шанувальників, пізніше Завоторнюк-молодша все ж зізналася, що не поспішає робити "няню Віку" бабусею. Анну вперше покликали стати хрещеною матір'ю - одна з подруг блогерки нещодавно народила доньку.

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Проте навіть до появи в її житті хрещеної дитини вона вирішила підійти з усією серйозністю. Анна розповіла, що навіть відвідувала священника перед відповідальною подією.

"Мені моя подруга запропонувала стати хрещеною мамою її доньки і у мене сьогодні таке цікаве завдання. Я їду на співбесіду до батюшки, і він, мабуть, якось вирішить, можу я стати хрещеною чи ні. У мене таке вперше, і я дуже хвилююсь", - поділилася емоціями Анна Заворотнюк.

Раньше Брітні Спірс емоційно прокоментував своє розлучення з актором і фітнес-тренером Семом Асгарі після шести років стосунків та 14 місяців офіційного шлюбу.

Також дружина Віктора Павліка заговорила про розставання з музикантом. Катерина Репяхова поділилася спогадами важкого розриву, який парі довелося пережити.

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