Заворотнюк готується стати мамою: "У мене таке вперше"

Нова роль лякає та надихає старшу доньку Анастасії Завротнюк.

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Анна Заворотнюк розповіла про материнство / колаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Модель і блогерка Анна Заворотнюк, старша донька акторки Анастасії Заворотнюк, не так давно вийшла заміж та перебралася з чоловіком в Дубай. Зараз Анна повернулася в рф, де її і застали несподівані новини.

Радісною подією вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, і зізналася підписникам, що вона дуже хвилюється, так як подібний стан для неї в новинку.

На жаль, інтригуючи шанувальників, пізніше Завоторнюк-молодша все ж зізналася, що не поспішає робити "няню Віку" бабусею. Анну вперше покликали стати хрещеною матір'ю - одна з подруг блогерки нещодавно народила доньку.

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Проте навіть до появи в її житті хрещеної дитини вона вирішила підійти з усією серйозністю. Анна розповіла, що навіть відвідувала священника перед відповідальною подією.

"Мені моя подруга запропонувала стати хрещеною мамою її доньки і у мене сьогодні таке цікаве завдання. Я їду на співбесіду до батюшки, і він, мабуть, якось вирішить, можу я стати хрещеною чи ні. У мене таке вперше, і я дуже хвилююсь", - поділилася емоціями Анна Заворотнюк.

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