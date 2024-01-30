Заступився за Кіркорова: Сергію Лазарєву блокують рахунки в терористичній Росії

Співак може сильно постраждати через свою позицію.

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Сергій Лазарєв поплатився за співчуття / Колаж Главред, фото Instagram/lazarevsergey

Російський співак, який підтримує військовий напад Росії на Україну Сергій Лазарєв, потрапив під санкції через "голу вечірку", на якій він, власне, і не був.

За інформацією пропагандистських ЗМІ, Лазарєв лише вирішив підтримати путініста і скандаліста Кіркорова, який "увійшов не в ті двері" і опинився на голій вечірці блогерки Івлєєвої. Подейкують, що на цей захід образився особисто терорист Путін, коханка якого - Кабаєва, розважалася разом з усіма.

ЗМІ повідомляють, що Лазарєв спробував підтримати Кіркорова і поплатився за це. Так, днями з'явилося рішення про часткове або повне припинення операцій за рахунком Лазарєва. Стало також відомо, що співак не надав декларацію про діяльність своєї фірми ТОВ "Пудель-Штрудель" (підприємство займалося виготовленням ласощів для собак).

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Незважаючи на серйозність звинувачень, ні артист, ні його представники поки що не коментують новину про блокування.

Нагадаємо, раніше російська блогерка Анастасія Івлєєва скликала вечірку, на яку покликала старих російських зірок та інфлюенсерів. І все б нічого, от тільки дрес-код вечірки звучав, як "майже голий". Російські зірки, серед яких була зрадниця Лоліта, скандальний Філіп Кіркоров, "ліберальна" журналістка Ксенія Собчак та інші. До слова, всі вони прийшли одягнені за дрес-кодом, що виглядало жалюгідно, страшно і безглуздо.

Раніше також співак-путініст Філіп Кіркоров отримав під ялинку за погану поведінку не вугілля і не різки, а судовий позов. Причому за нанесення тілесних ушкоджень.

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