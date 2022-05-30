ЕксВІА Гра, що замовчує війну в Україні, втікла в Угорщину, де стала тренером модного шоу

Еріка Герцег стала тренером шоу Х-фактор в Угорщині / instagram.com/erikaherceg

Українська співачка, модель і ексучасниця дівочої групи ВІА Гра Еріка Герцег замовчує війну в Україні. У вересні 2020 року, після того, як вона остаточно покинула колектив, артистка вирушила будувати кар'єру в Алма-Ату.

Пізніше вона перебралася до Угорщини, звідки родом її батько. На своїй сторінці в Instagram Герцег оголосила, що стала однією із зіркових наставниць нового сезону шоу Х-фактор в Угорщині.

Схоже, співачка вирішила будувати кар'єру на своїй другій історичній батьківщині, поки перша охоплена війною. Герцег, незважаючи на досить велику аудиторію шанувальників, вважає за краще мовчати про війну в Україні, і продовжує жити безтурботним життям в Угорщині.

До слова Угорщина - країна Євросоюзу, яка під час військового вторгнення рф в Україну робила масу скандальних заяв, і проявляла прихильність до країни-агресора. Так мадяри блокують введення Євросоюзом нафтового ембарго проти росії.

Еріка Герцег стала тренером шоу Х-фактор в Угорщині / instagram.com/erikaherceg

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