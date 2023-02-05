Навіщо Єлизавета II при людях постійно крутила обручку: розкрит головний секрет королеви

Єлизавета II часто крутила обручку на пальці. Побачивши цього слуги її відразу розуміли, чого вона бажає.

Королева Єлизавета II / instagram.com/theroyalfamily

Королева Єлизавети II за життя володіла хитрими прийомами, які допомагали їй "спілкуватися" з підданими.

Як повідомляє видання The British Heritage, звичайні люди навіть не підозрювали, за допомогою яких сигналів Її Величність припиняла зустрічі з людьми.

Як стало відомо, Єлизавета II часто крутила обручку на пальці. Побачивши цього слуги розуміли: королева бажає покинути зустріч, і допомагали зробити їй це під слушним приводом.

У таких випадках до монархині підходив слуга і голосно повідомляв про те, що її, наприклад, зачекався більш високопоставлений співрозмовник.

Ще однією звичкою королеви була сумочка. Єлизавета починала перекладати її з однієї руки в іншу. У цьому випадку до королеви знову підходив персонал.

У стінах палацу Єлизаветі II було набагато простіше. Коли вона хотіла завершити зустріч, просто натискала на спеціальний секретний дзвінок.

Нагадаємо, після смерті Єлизавети II старший син померлої королеви був проголошений королем Чарльзом III.

До виконання своїх обов'язків король приступив практично відразу.

За пару днів у своїй новій ролі король Чарльз встиг оскандалиться. Він двічі вийшов з себе на публіці, і обидва рази причиною тому стали письмове приладдя.

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