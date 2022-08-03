"Забула хто тебе в люди вивів?": у Росії почалася істерика, через Вайкуле з українським прапором

Лайма Вайкуле / скріншот

Після початку війни Росії проти України співачка Лайма Вайкуле не поспішала озвучувати свою позицію, але днями під час концерту вона вийшла на сцену з українським прапором.

Судячи з усього, артистка таким чином виступила проти кривавого вторгнення РФ в Україну.

Відео, яке з'явилося в мережі, вивело росіян з себе. Жителі країни-окупанта були в люті через вчинок Вайкуле.

"Зрадниця", "Тварюка", "Забула хто тебе в люди вивів, хто тебе вигодував?",- це лише мала частина "побажань", які залишили росіяни співачці в мережі.

Коментарі росіян / скріншот

Коментарі росіян / скріншот

Коментарі росіян / скріншот

Варто нагадати, що Лайма Вайкуле розвіяла недавні чутки про те, що вона злягла з рецидивом онкології, якій перехворіла в кінці 80-их.

68-річна співачка ще повна сил і енергії, більш того - вона затребувана як артист. Нещодавно Вайкуле виступила на закритій вечірці мільйонера в Монако.

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