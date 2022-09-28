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Забрала подругу з собою: за день до похорону Єлизавети II померла її улюблена фрейліна

28 вересня 2022, 11:37

Єлизавета II не залишилася без королівської свити - та, хто супроводжував її в дорозі до британського трону, провела її до місця останнього притулку.

Королева Єлизавета II
Леді Мері Рассел, улюблена фрейліна королеви Єлизавети II, померла в ніч перед похоронами монархині / instagram.com/theroyalfamily

Британська королева Єлизавета II була похована у Віндзорському замку, в каплиці Святого Георга 19 вересня, через 11 днів після її смерті.

Британські ЗМІ повідомляють, що в ніч перед королівськими похоронами наш тлінний світ залишила близька подруга монархині - 88-річна леді Мері Рассел, донька графа і графині Хаддінгтон. Батьки королеви і леді Мері були друзями дитинства, тому і жінки знали один одного все життя.

Рассел була фрейліною королеви, і була однією з шести дівчат, які несли шестиметровий шлейф Єлизавети під час її коронації в 1953 році в Вестмінстерському абатстві. За традицією, яку ввела королева Вікторія, цієї честі могли бути удостоєні лише незаміжні дівчата у віці від 17 до 23 років благородного походження (наприклад, доньки герцогів, маркізів і графів).

І хоч леді Мері Рассел не була публічною персоною, і не прагнула брати участь у запаморочливому світському житті, вона супроводжувала королеву Єлизавету II під час важливих офіційних заходів.

Про коронацію монархині в 1953 році вона згадувала так: "Це було приголомшливо і дуже зворушливо. Я розплакалася під час помазання. Це був неймовірний момент, але тоді я могла думати тільки про те, який же важкий шлейф коронаційної мантії, покритий вишивкою".

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2021 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17: 00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.

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