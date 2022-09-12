"Забирайте весь свій металобрухт": Каменських біля згорілої російської техніки гнівно звернулася до РФ

Настя Каменських / instagram.com/kamenskux / Sue Kellerman / Flickr

Попспівачка Настя Каменських гнівно звернулася до вторглися в Україну російським загарбникам. На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала кілька знімків, зроблених на тлі згорілої ворожої техніки.

"200 днів повномасштабної війни і боротьби за свободу і незалежність, яку хотіли відібрати! Просто повертайтеся туди, звідки прийшли! Забирайте весь свій металобрухт з нашої землі. Досить красти чужі життя, території, культурне надбання, свободу країни. І навіть Пральні машини і унітази", - сказала співачка.

Крім того, співачка подякувала українським захисникам, які щодня наближають перемогу України у війні з Росією.

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"Слава нашим ЗСУ! Спасибі вам за те, що ви наближаєте перемогу! Робите все можливе, щоб окупанти пошкодували, що ступили на нашу вільну українську землю! Слава всім, хто робить свій внесок у перемогу! І як написано на моїй футболці: "Так [відваліть від нас - Главред] ви від нас!"- висловилася вона.

Нагадаємо, українська співачка Настя Каменських одружена з Олексієм "Потапом'" Потапенко з 2019 року. І хоча три роки - відносно невеликий термін, але весь цей час шанувальники гучного дуету очікують почути від кумирів головну новину про вагітність артистки.

Саме подружжя своє особисте життя воліють не коментувати, особливо те, що стосується дитячого питання. Однак будь-яке коливання Каменських у вазі тут же сприймається фанатами, як натяк на швидку появу зоряного малюка.

До того Каменських говорила, що частковий параліч обличчя у її чоловіка, репера і продюсера Олексія Потапенка (Потапа) стався через сильний стрес на тлі війни.

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