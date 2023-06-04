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Юний пасинок української ведучої загинув на війні - Валентина Хамайко в жалобі

Анна Підгорна
4 червня 2023, 17:11 оновлено 4 червня, 17:11
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Ведуча програми Сніданок.Вихідний поділилася горем, яке сталося в її родині з бізнесменом Андрієм Оністратом.
Валентина Хамайко, Андрій Оністрат, Остап Оністрат
Валентина Хамайко поділилася спогадами про загиблого на війні пасинка Остапа Оністрата / колаж: Главред, фото : instagram.com/valentinakhamaiko, instagram.com/onistrataa

3 червня стало відомо про загибель на фронті при виконанні бойового завдання 21-річного Остапа Оністрата - сина відомого банкіра і підприємця Андрія Оністрата. Батько та син служили разом останні два місяці. Важку місію - повідомити про загибель молодого воїна - прийняв на себе Оністрат-старший.

Його дружина, яка була Остапу мачухою та знала його з раннього дитинства, ведуча 1+1 Валентина Хамайко, на своїй сторінці в Instagram показала зворушливі фотографії з героєм з особистого архіву, та поділилася спогадами про нього.

"Жахливий стискаючий біль і німий крик душі… біль втрати... Вчора, 2 червня загинув Остап… Через місяць Остапу мало виповнитись 22 роки… А він вже рік як служив в ЗСУ, пішов добровільно! Цей рік став для нього роком перевтіленням. Ми бачили як він мужнішав і дорослішав з кожним приїздом, як ставав рішучим і вчився щодня цінувати життя. Остап загинув при виконанні бойового завдання", - ділиться болем Хамайко.

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"В моєму серці назавжди буде його останній приїзд… всього один вечір але він був особливим. Усі діти зібрались разом в будинку бабусі і дідуся. Вони нагадували клубок котенят... весь час про щось говорили, розпитували Остапа…грались і обіймались. Сьогодні гортала домашні альбоми згадуючи як багато ми разом подорожували… як разом підтримували Андрія на стартах… як Остап біг в 6 років свій перший старт в Гамбурзі, а ми чекали його на фініші і видивлялись в натовпі дітей. Нехай ці світлини стануть світлою пам‘ятю бо поки вони розривають серце", - згадує ведуча.

Також вона подякувала покійному герою за його захист, та висловила слова співчуття: "Дай Боже сил усім нам пережити цю втрату і знайти правильні слова підтримки Андрію… мамі Остапа… дітям які живуть у війні і так рано починають розуміти, що таке біль втрати і смерть. Дякуємо тобі, Остапе, що захищав нас!Ми будемо берегти про тебе світлу пам‘ять".

Раніше стало відомо про смерть Олександра Гетьманського - українського актора і Народного артиста України. За даними Національного академічного театру імені Лесі Українки, в якому Олександр Миколайович служив близько 20 років, причиною смерті стала тривала хвороба.

Також повідомлялося про загибель молодого українського актора Антона Прасоленка на фронті - артист отримав на передовій не сумісне з життям поранення. Він брав участь у боях на Сході, хоча і не був професійним військовим.

Інші новини:

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