'Діти обліпили його': окупанти вбили 21-річного сина відомого банкіра

Остап Оністрат не дожив до свого 22-річчя всього місяць. Військовий загинув під Вугледаром.

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На фронті загинув 21-річний син відомого банкіра Оністрата / Колаж: Главред, фото: instagram.com/onistrataa, instagram.com/padlostap

Російські окупанти вбили 21-річного Остапа Оністрата, який був сином банківського експерта Андрія Оністрата. Остап загинув у районі Вугледара Донецької області. Про це повідомив його батько на своїй сторінці в Instagram.

Про смерть 21-річного військового стало відомо 3 червня. Йому всього через місяць мало було виповнитись 22 роки.

"Мій маленький їжачок... Тебе більше немає. Час зупинився", – написав Андрій Оністрат.

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На фронті загинув 21-річний син відомого банкіра Оністрата / фото: instagram.com/onistrataa

За два дні до трагедії була річниця з моменту, коли Остап опинився на фронті. Він дуже хотів саме у цей день знищити ворожий танк, але так і не знайшов його, тому засмутився, пригадує Андрій Оністрат.

На фронті загинув 21-річний син відомого банкіра Оністрата / Колаж: Главред, фото: instagram.com/onistrataa, instagram.com/padlostap

Батько хлопця пригадує, що у дитинстві Остап був дуже обережний. За час, поки був на війні, він швидко подорослішав.

"Останнім часом ми часто на ніч говорили про війну, про жертви і він мене п - от як там в звичайному житті люди ходять і живуть з думками, що тут на сході гинуть люди ... Як у тата в мене не було відповіді на це питання. Я не знав що казати ... Коли він приїздив до дому останній раз - він дуже змінився. Діти обліпили його з усіх боків. Я відчув те, що давно хотів бачити - взаємну любов", - написав Андрій Оністрат.

На фронті загинув 21-річний син відомого банкіра Оністрата / Колаж: Главред, фото: instagram.com/onistrataa, instagram.com/padlostap

Він назвав свого загиблого на війні сина мужнім героєм і справжнім чоловіком.

Як повідомляв Главред, в місті Тальне Черкаської області 28 травня провели в останню путь нацгвардійця Вадима Бондаренка, якого в ніч на 26 травня збив суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир. Загиблому нацгвардійцю було всього 22 роки. У нього залишилася дружина та троє дітей. Для близьких і друзів він назавжди залишиться в пам'яті молодим, чуйним і веселим хлопцем.

Раніше Главред писав про те, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню путь в селі Нестерівці. Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

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