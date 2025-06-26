"Виникли складнощі": Михайла Боярського терміново госпіталізували

75-річний артист самостійно приїхав до медзакладу, але почувається погано.

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Михайла Боярського терміново госпіталізували / колаж: Главред, фото: Instagram/boyarskiy_official, t.me/mash

Коротко:

Боярський перебуває у відділенні судинної кардіології

У артиста виникли складнощі після стентування артерії в нозі

Російського артиста-путініста, який підтримував окупацію частини України, Михайла Боярського екстрено госпіталізували в Санкт-Петербурзі. Про це пише Telegram-канал Mash.

Як повідомляє джерело, наразі зірка радянських фільмів про мушкетерів перебуває у відділенні судинної кардіології пітерської лікарні.

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Медики виявили зачеревну гематому, гостру ниркову кровотечу та важку постгеморагічну анемію. Крім того, стан здоров'я Боярського посилює цукровий діабет.

Зазначається, що 75-річний артист самостійно приїхав до медустанови, але почувається погано.

"У лікарні просив лікарів не повідомляти синові про його візит", - йдеться в повідомленні росЗМІ.

Проте син актора, Сергій Боярський, дізнався про госпіталізацію свого батька.

"Він дійсно в лікарні. Виникли складнощі після стентування артерії в нозі. Сподіваюся, завтра відпустять додому", - сказав Сергій Боярський.

За даними Mash, ще 17 червня артистові встановили спеціальний каркас у ногу, щоб нормалізувати кровообіг і пом'якшити біль. Після операції виникли ускладнення: заочеревна гематома, гостра ниркова кровотеча і постгеморагічна анемія тяжкого ступеня. Стан погіршив цукровий діабет. 23 червня його виписали, але рекомендували постійне спостереження. Відновленню заважають судинні проблеми й остеопороз.

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Хто такий Михайло Боярський? Михайло Боярський - радянський і російський актор театру, кіно, озвучування і дубляжу, співак і музикант; народний артист РРФСР (1990).

У серпні 2015 року СБУ внесла Боярського до списку діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України. 19 жовтня 2022 року внесений до санкційних списків України проти осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, окупацію території України".

3 лютого 2023 року внесений до санкційного списку Канади як "причетний до поширення російської дезінформації та пропаганди".

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