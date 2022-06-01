"Я в шоковому та приємному стані": телеведучий 1+1 опанував нову професію

Руслан Сенічкін став водієм трамвая і тролейбуса / Пресслужба

Телеведучий 1+1 Руслан Сенічкін, який зараз працює в ефірі Сніданку з 1+1 та телеканалу Freedom завітав до одного з найулюбленіших місць киян - Пущі Водиці. Туди він дістався на трамваї легендарного маршруту №12 та не як пасажир, а як водій. Руслан став на крок ближче до здійснення своєї дитячої мрії - стати водієм тролейбуса.

"Сюди кияни приїздили відпочити та подихати свіжим повітрям. А дехто з водіїв, залишав свої автівки, аби пересісти на трамвай номер 12 і проїхатися цим маршрутом", - розповів у прямому ефірі Сніданку з 1+1, який щодня з 7.00 по 10.00 виходить на телеканалах 2+2, ТЕТ та на офіційній сторінці програми у Ютуб.

"Я в шоковому та приємному стані. Мені вдалося покерувати 12-м маршрутом. Тепер я водій трамвая. Мрії збуваються навіть під час війни. І тепер точно знаю, чим можу ще займатися після перемоги крім телебачення. Буду водієм або тролейбусу, або трамваю. Якщо чогось прагнути - мрії обовязково збуваються….Життя переможе", - зазначив Руслан Сенічкін. А колеги у студії - телеведучі 1+1 Людмила Барбір, Валентина Хамайко та Олександр Попов запропонували повторити маршрут уже всім разом.

Під час повномасштабного вторгнення росії в Україну, Пуща Водиця зазнала обстрілів. Зокрема, зруйновані будинки та споруди, електрична підстанція та трамвайні рейки. Та зараз рейки замінили - нові з Азовсталі. Наразі на території Пущі Водиці триває розмінування тому Руслан Сенічкін застеріг всіх від відвідування лісу.

Нагадаємо, під час всеукраїнського благодійного марафону #моядитяча мрія від проєкту Здійсни Мрію телеведучий зізнався, що його найзаповітніша дитяча мрія - стати водієм зеленого тролейбусу. І навіть намалював її.

Руслан Сенічкін здійснив свою дитячу мрію / Пресслужба

Пізніше Руслану Сенічкіну вдалося зробити перший крок у напрямку її здійснення - покерувати тролейбусом на території Сирецького Депо у Києві. Проєкт Здійсни Мрію продовжує підтримувати і здійснювати мрію маленьких пацієнтів лікарень, долучитися до доброї справи може кожен.